【濠賭股】憧憬「五一黃金周」好生意 濠賭股逆市升 銀娛漲逾4%

復常後首個「五一黃金周」假期將至，澳門業界指部份豪華星級酒店預訂已爆滿，市場憧憬賭場人財兩旺，濠賭股普遍逆市上升。

截至3時，銀河娛樂（00027）報58.05元，升4.6%；金沙中國（01928）報28.7元，升2.1%；永利澳門（01128）報8.74元，升1.9%；美高梅中國（02282）報10.6元，升0.4%；澳博控股（00880）報4.16元，升1.7%。

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據《澳門日報》報道，部份高級酒店客房已預訂爆滿，當地酒店業人士指，今次是內地全面開放後的首個黃金檔期，預計酒店生意相當理想，部分日子入住爆滿。

澳門行政長官賀一誠表示，有信心今年博彩收入可以達到1,300億澳門元，較去年的421.98億澳門元升逾2倍，相信至少每月收入逾100億澳門元就能達到目標。

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記者：李兆明