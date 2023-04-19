▲ 【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制 「虛擬資產風險更高」

有份發起香港特殊目的收購公司 （SPAC）Ace Eight 、諾圻資本主席王幹文指，香港SPAC 發展緩慢、流通量低，是因為機制打破SPAC內在固有平衡，令投資者、發起人以至目的公司興趣不大。他提出多項建議，如容許散戶投資者認購，並讓併購交易與PIPE 投資同步進行。

香港去年初引入（SPAC）上市機制，至今有14家SPAC提交上市申請，僅5家完成上市，且下半年以來只有1家公司遞表，且未有公司進入併購階段。

過去一年環球市況反覆，美國SPAC市場也恢復平靜，王幹文則指，2021年市場處於「瘋狂階段」，回到較平靜是可預期的事，但今年以來，不乏中資企業赴美尋找美國IPO以至De-SPAC機會，包括吉利汽車 （00175） 主要股東李書福安排Lotus在當地上市，反映即使美國大舉加息，當地SPAC需求依然很大。

王幹文：虛擬資產風險更高 散戶應可參與SPAC

王幹文指出，目前香港只限專業投資者參與SPAC 認購和交易，令市場流通性低，認為香港機制已提供多項投資者保障，包括設有贖回機制、擁有強制PIPE投資為繼承公司估值背書、繼承公司需符合所有新上市規定等。

經歷數年打擊「啤殼」問題，港交所 （00388） 引入SPAC時已表明不希望這成為企業上市的主要方式。王幹文認為「殼股」問題是交易所「心結」，但當局近期擬開放散戶參與虛擬資產交易，認為當中風險較SPAC投資更高，認為香港普羅投資者更為轉業。

在發起人方面，王幹文認為，港股SPAC機制應取消發行人的提成權和鼓勵採取現金行權，減少發起人權證行權的潛在攤薄作用，令繼承公司可以從行使提成權時獲得額外資金。他又指，港交所在去年首季迅速批出兩家SPAC上市，但其後審批程序放慢，又指自己在遞表申請逾一年才通過聆訊，當中有收到令他費解的查詢，期望交易所可以就SPAC發起人合適性提供更清晰的指引。

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記者：麥德銘