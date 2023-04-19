【超市大戰】實體「英式超市by HKTVmall」開張　2件9折吸客

香港科技探索有限公司去年11月推出網店「英式超市 by HKTVmall」後，日前於中環堅道開設首間同名實體店，提供逾200款英國超市產品，涵蓋零食、飲品沖劑、早餐食品、罐頭、食油、調味料、酒精飲品等，大部分產品均由HKTVmall的買手從英國引入，並參考了英國當地的市場價來定價。

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HKTVmall此間承勢推出限定優惠：

1. 即場購物優惠：由即日起至5月15日，客戶即場購買2件英國產品可享9折優惠；

2. 英有盡有送禮一周：由即日起至4月22日，客戶到達實體店，並向店員出示HKTVmall應用程式內的「帳戶QR code」，毋須消費，可獲贈英式小食或飲品一份；

3. 賞你．英有盡有大抽獎：於4月23日至5月1日期間，客戶於實體店自取訂單，即可獲得抽獎刮刮卡，贏取電子優惠券及禮品。

該集團表示，金鐘廊店及大角咀奧海城店將陸續更新為英式超市by HKTVmall，讓線上及線下互補力量，讓較少接觸外國貨品的客戶可以更多了解英國產品，增強購物信心。

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責任編輯：歐陽佩

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