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英國專家警告某類住宅設施過時 恐拖低樓價多達15萬

環球社會熱點 15:00 2023/04/19

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不少人近年或考慮於海外置業，而單位的升值潛力也是一大考量。英國有地產專家警告，市場視玻璃屋這類設施為過時配套，出售單位時恐會拖低單位價值多達1.5萬英鎊（約14.6萬港元）。

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玻璃屋建造成本低廉，但卻能有效提升住宅使用空間，更可增加室内空間的採光感。因此英國2000年代初期落成的住宅，不少都附有玻璃屋。

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不過根據英國地產網站Rightmove的數據，自2012年至2022年，流入市場的附玻璃屋住宅數量大幅下跌52%。

當地最新官方數據顯示，英國2017年僅新建7.7萬間玻璃屋，較2006年時的50萬間大跌84%。

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英媒引述英國地產專家指，目前大多數買家認為玻璃屋過時及能源效益低，很多買家物色單位時已不再視玻璃屋為必備設施。據悉，部分買家甚至拒絕參觀附有玻璃屋的單位。

而且很多買家考慮到翻新房屋時，僅拆除一間玻璃屋就要額外承擔2,000英鎊（約1.95萬港元）開支，或會因此下調叫價。

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責任編輯：鄭錦玲

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