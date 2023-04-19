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【ChatGPT】生成式AI可發動勒索軟件攻擊？網絡安全專家解答你疑問

科技 18:00 2023/04/19

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Palo Alto Networks專家表示，目前暫時未有證據顯示，有黑客利用生成式AI去編寫及發動勒索軟件等攻擊，但黑客使用AI、自動化攻擊已不是新招數。

OpenAI的ChatGPT等各類型人工智能（AI）、聊天機械人（Chatbot）應用，今年以來都非常火熱，到底該類應用是否容易造成企業資料外洩，網絡安全方面又如何應對？

【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！　推新AI平台「TruthGPT」

【勒索軟件】全球勒索軟件攻擊趨勢上升　本港法律專業服務及物流業最易受攻擊

Palo Alto Networks香港及澳門區系統工程主管鄭志輝表示，ChatGPT等AI chatbot主要令資訊運用更高效，而在網絡安全範疇中，亦的確有莫大幫助。「例如當企業要設立安全手冊、playbook時，使用AI確可令整體效率更高、更自動化，但首要守則是，不要把重要的機密、敏感資料擺上去。」他解釋，員工或企業無可避免要使用時，必須記住兩大守則：

  • 要當自己正在使用社交平台般小心

ChatGPT或各種人工智能平台背後的數據庫不斷更新，當用戶A查詢並修正答案後，用戶B查詢就能從中知道，資訊就是這樣傳遞開去，甚至到世界各地用戶，鄭志輝建議，最基本的守則是不要放機密資料、數據到該平台上，以免將之洩漏到全世界。

  • 資訊大多有誤，必須慎重處理使用

目前即使最新版本ChatGPT為用戶提供的資料亦非100%準確，鄭提醒，用戶使用時必須小心處理，查詢平台後得出的資料必須再三確認準確，以及避免是否敏感資料。

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛（左）表示，目前暫時未有證據顯示，有黑客利用生成式AI去編寫及發動勒索軟件等攻擊。但黑客使用AI、自動化攻擊已不是新招數，既然ChatGPT能夠幫助普通用家，令工作效率提升，黑客自然會利用編寫網絡攻擊程式。（李彥煒攝）

黑客方面，是否又會使用ChatGPT等AI平台？Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛表示，目前暫時未有證據顯示，有黑客利用生成式AI去編寫及發動勒索軟件等攻擊。但黑客使用AI、自動化攻擊已不是新招數，既然ChatGPT能夠幫助普通用家，令工作效率提升，黑客自然會利用編寫網絡攻擊程式，而網絡安全專家亦有機制去防止及堵截這些漏洞，但這都是科技進步的必經階段。

記者：李彥煒

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