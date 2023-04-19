【芯片大戰】ASML首季多賺1.8倍　未憂台積電砍單傳聞、CFO：其他人樂意接手

▲ 【芯片大戰】ASML首季多賺181%至19.6億歐元 積存訂單約389億歐元

荷蘭半導體光刻機製造商ASML（美：ASML）公布，今年首季首季淨利潤為19.6億歐元，按年增1.81倍，勝市場預期的16.2億歐元；季度銷售額67.5億歐元，按年增90.9%，優於預期的63.1億歐元；毛利率50.6%，按年升1.6個百分點。

ASML行政總裁Peter Wennink表示首季收入及純利超預期，歸因期內極紫外光（EUV）及深紫外光（DUV）客戶加快組裝及提早接收，料全年收入按年增長25%，增幅與2022年相若。

ASML積存訂單額達389億歐元 CEO：訂單量超產能

台媒本周初報道，台積電（台：2330，美：TSM）考慮砍2024年EUV光刻機訂單逾4成，或要求延遲交付，以配合公司放慢擴產步伐。ASML周一股價曾跌4%，公司在最新業績公告上稱，留意到市場正努力去庫存，部分客戶正調整需求，但強調整體需求仍超出集團產能，ASML積存訂單達389億歐元。

ASML財務總監Roger Daasen補充，部分主要公司延遲接收部分生產設備的時間表，但其他公司樂意接手相關產能。「在記憶芯片客戶，我們見到資本開支放慢，亦見到部分邏輯芯片廠有類似情況」。

第二季營收預測方面，Wennink料收入介乎65億至70億歐元，毛利率介乎50%至51%。分析則預期公司第二季收入39.5億歐元，毛利率達50.2%。集團研發開支約9.9億元，銷售及行政開支約2.8億歐元。

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記者：宋佩恩

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