  • 26°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡監管】兒童可從Kindle存取色情內容？　蘋果、Google要求亞馬遜加強審查

科技 16:00 2023/04/19

分享：

分享：

Kindle Unlimited 服務當中包含一些全彩裸體照片的成人書籍，而這些書籍是通過Kindle的直接出版功能出版。（Kindle ）

有些家長會為子女購買電子書訂閱服務Kindle Unlimited，但據路透社報道，有家長反映孩子通過該應用程式，存取及下載了色情內容，蘋果（Apple）和Google就事件警告亞馬遜（Amazon），並要求加強內容審查及監管。

【網絡欺詐】企業應付欺詐攻擊　專家倡採行為生物識別技術

據悉，Kindle Unlimited 服務當中包含一些全彩裸體照片的成人書籍，而這些書籍是通過Kindle的直接出版功能出版，該功能允許作者立即出版他們的書籍，並使其在Kindle Unlimited 服務上可用。

Kindle Unlimited沒有提供家長控制功能，只要支付10美元（約78港元）月費，這些書籍就可以免費下載。

【違規影片】YouTube加強打擊宣傳「進食失調」影片　限制年輕用戶存取相關內容

蘋果和Google擔心Kindle的行為違反其應用商店政策，但就沒有提供更多細節說明他們的規定是如何遭到違反。現時蘋果已將該Kindle應用程式的年齡評級從4 歲或以上，改為12 歲或以上。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕
今日
【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
今日
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟
今日
【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟

你可能感興趣

【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕
今日 15:00
【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
今日 11:00
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟
今日 12:30
【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟
網絡保安 Amazon 手機Apps 科技產品 Google Apple
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？
【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　
【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務
【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款