【網絡監管】兒童可從Kindle存取色情內容？　蘋果、Google要求亞馬遜加強審查

▲ Kindle Unlimited 服務當中包含一些全彩裸體照片的成人書籍，而這些書籍是通過Kindle的直接出版功能出版。（Kindle ）

有些家長會為子女購買電子書訂閱服務Kindle Unlimited，但據路透社報道，有家長反映孩子通過該應用程式，存取及下載了色情內容，蘋果（Apple）和Google就事件警告亞馬遜（Amazon），並要求加強內容審查及監管。

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據悉，Kindle Unlimited 服務當中包含一些全彩裸體照片的成人書籍，而這些書籍是通過Kindle的直接出版功能出版，該功能允許作者立即出版他們的書籍，並使其在Kindle Unlimited 服務上可用。

Kindle Unlimited沒有提供家長控制功能，只要支付10美元（約78港元）月費，這些書籍就可以免費下載。

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蘋果和Google擔心Kindle的行為違反其應用商店政策，但就沒有提供更多細節說明他們的規定是如何遭到違反。現時蘋果已將該Kindle應用程式的年齡評級從4 歲或以上，改為12 歲或以上。

責任編輯：陳卓賢

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