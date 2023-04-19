▲ 【電動車】理想回吐逾3% 4月第二周銷售6300輛 領先中國同業、但僅為Tesla銷量一半

理想汽車 （02015） 於其官方微博公布，在剛剛過去的4月第二周（4月10日至16日），理想汽車周銷量達到6300萬輛，遠超其他新勢力品牌，蟬聯中國市場新勢力品牌週銷量冠軍。

理想汽車周三（19日）回吐3.5%，報96.9元。

理想汽車又指，公司也繼續保持中國市場豪華品牌銷量前五，是榜單中排名最高的中國品牌，也超越了BBA（平治、寶馬和奧迪）以外的其他傳統豪華品牌。同時，理想L7曙光紅靜態體驗車已抵達全國52家零售中心。

銷量僅為Tesla銷量一半

不過，以中國市場豪華品牌銷量計，寶馬、平治和奧迪仍然為頭三位，當周分別銷量1.45萬、1.34萬、1.26萬輪，Tesla（美：TSLA）則以1.25萬銷量排行第四。相較之下，理想汽車的銷量僅屬BBA和Tesla的一半。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：

【上海車展】理想汽車發布純電方案 叉電10分鐘續航400公里、2025年前推出5款高壓純電車

【上海車展】一文看清香港上市車廠有何新部署 比亞迪百萬級高檔SUV預售、百度否認被拒參展

【上海車展】百度旗下集度汽車否認因不符合造車資格被拒參展 公司：不出席是按營銷節奏所作的決定

編輯：姚卓然