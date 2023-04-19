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【電動車】理想回吐逾3%　4月第二周銷售6300輛　領先中國同業、但僅為Tesla銷量一半

股市 14:31 2023/04/19

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【電動車】理想回吐逾3%　4月第二周銷售6300輛　領先中國同業、但僅為Tesla銷量一半

理想汽車 （02015） 於其官方微博公布，在剛剛過去的4月第二周（4月10日至16日），理想汽車周銷量達到6300萬輛，遠超其他新勢力品牌，蟬聯中國市場新勢力品牌週銷量冠軍。

理想汽車周三（19日）回吐3.5%，報96.9元。

理想汽車又指，公司也繼續保持中國市場豪華品牌銷量前五，是榜單中排名最高的中國品牌，也超越了BBA（平治、寶馬和奧迪）以外的其他傳統豪華品牌。同時，理想L7曙光紅靜態體驗車已抵達全國52家零售中心。

銷量僅為Tesla銷量一半

不過，以中國市場豪華品牌銷量計，寶馬、平治和奧迪仍然為頭三位，當周分別銷量1.45萬、1.34萬、1.26萬輪，Tesla（美：TSLA）則以1.25萬銷量排行第四。相較之下，理想汽車的銷量僅屬BBA和Tesla的一半。

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編輯：姚卓然

 

理想汽車—W（02015） 電動車 汽車
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