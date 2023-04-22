【營銷策略】拒砍價促銷　攻東南亞有序發展

▲ 東南亞市場不但較香港大及成熟，當地人也熱衷於直播帶貨活動上消費。（Mixx Collection）

網購平台Mixx Collection的起步點是香港，但近年已將焦點放眼至新加坡及馬來西亞等東南亞國家，該公司聯合創辦人何智禮指出，這是為打好品牌基礎，建立更有序發展的市場規劃。

他解釋，本港直播帶貨市場較細，當商家們都以砍價促銷形式爭市佔時，對自家品牌以至整體市場都是有害無益，最終只會帶來三輸局面，因此他不主張以砍價作為銷售策略。

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內地市場競爭大 先增強實力

相比之下，東南亞市場不但較香港大及成熟，當地人也熱衷於直播帶貨活動上消費，何認為，更適合建立品牌形象、吸納人氣和強化實力的理想市場。

雖然中國內地直播帶貨市場很龐大，但競爭者亦極其多。何智禮坦言，即使是內地的三綫企業，都比香港任何直播帶貨公司的實力要強，如果實力不足而勉強進場，換來的可能只有劣評，結果只會損害品牌形象。

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加強日本歐洲推廣 搶佔份額

另一創辦人陳沈沂補充，如能在內地市場分得一小杯羹，已能帶來非常可觀的收入，因此也不會完全放棄該市場，只是現階段仍是以擴展品牌人氣和鞏固實力為主，未來才有更大本錢作有效競爭。

她又提到，日本及歐洲都是直播帶貨市場的藍海，因為當地的數碼營銷策略仍是相當傳統，普遍都停留在社交媒體發文宣傳的層面，所以未來將會加強直播帶貨在這些地區的推廣，盡早搶佔市場份額，成為當地直播帶貨主導者。

記者：陳卓賢

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