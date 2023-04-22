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【管理心得】港時尚網店　直播拓業務培育KOL

10:00 2023/04/22

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網購平台Mixx Collection聯合創辦人何智禮（左）表示，已計劃推出虛擬購物平台，進一步將妻子陳沈沂（右）的個人品牌IP化。（陳卓賢攝）

直播帶貨在香港雖未成熟，但今年有本地電視台及龍頭電商先後宣布進軍該市場，引來更多關注。主攻時尚及女性用品的網購平台Mixx Collection是本地直播帶貨的先驅，生意額去年錄得按年5成增長，但拓展的挑戰是搶更多KOL（關鍵意見領袖）人才，現時正積極培訓。

Mixx Collection在2008年由陳沈沂創立，早期主要通過網站及社交媒體作市場推廣，後來才加入直播帶貨的元素。近年其夫何智禮辭去多年的審計師工作，加入公司擔任聯合創辦人兼財務總監，實行夫婦「拍住上」。

夫辭審計師工作 重建企業文化

何智禮認為，妻子是出色生意人，擁有豐富採購經驗，甚具眼光去發掘「爆款」產品。但在管理方面就稍為寬鬆，他認為容易造成內部疏懶情況，如果想公司更進一步發展，必須先解決內部管理不良的風氣，重建更有秩序、更有規格的企業架構和文化。

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於是他決定辭職，擔起管理人的角色，分擔妻子工作。何直言，加入公司後，推行了不同內部改革，雖有一些員工選擇離開，但就讓他有機會去建立新團隊，現時Mixx Collection有7成員工是20至30多歲的年輕人，而他亦很重視和給他們發展機會。

他舉例，全職MT員工阿康是多媒體設計出身，負責剪接影片、管理網頁等工作。在他入職3個月後，有次在布置直播場景時意外入鏡，但就引起不少觀眾正面反應。經評估後，認為他有成為出色KOL的潛力，便邀請他加入直播團隊。

雖然阿康本身沒有任何直播帶貨經驗，但陳沈沂以師傅角色，與他分享各種直播帶貨知識，例如與批發商取貨時的對話技巧等；也會親自指導他，並給予不同形式的上鏡機會，訓練他成為獨當一面的KOL。

陳沈沂作為Mixx Collection的主力直播KOL，去年貢獻高達8位數字的營業額。為培訓合適KOL人才及接班人，她近年與藝人朋友創立「KOL學院」，向學員傳授直播帶貨的主持技巧，畢業後更有機會成為該公司的合作夥伴，形成自給自足的人才庫。

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她強調，做直播KOL不是有一部手機及懂得打燈就足夠，背後準備工夫不可或缺。她認為，「樣子順眼」和「識搞氣氛」都是出色KOL的重要特質，但要在該行突圍而出並穩健發展，心態和毅力才是最實在的必備條件。

社交營銷速成班 關注職向發展

為進一步推廣本地直播KOL發展，她早前亦以導師身份，與本地教育機構現代教育，合辦社交營銷速成課程，向學生及企業管理層傳授各種技巧，包括如何分析市場需求、怎樣令粉絲對自己有持續的黏度、直播時需要的聲調和表情等，再通過實戰訓練，令學員學懂如何面對及回應不同的觀眾，流利順暢地去表達和介紹產品。

陳沈沂認為，不少畢業生對事業目標都太明確，容易陷入「份份工都做唔長」的惡性循環。因此，她的教學目標不僅是傳授直播帶貨的技巧和經驗，更希望關注學生的職向發展，鼓勵年輕人勇於嘗試、敢於創新，讓他們更靈活地思考和應對未來的挑戰。

記者：陳卓賢

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