美前國師班農狂踩馬斯克 「仲信佢既正傻瓜」

電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）接受《霍士新聞》採訪，節目已經播出。美國前總統特朗普（Donald Trump）前「國師」班農（Steve Bannon）在其播客中狠批馬斯克，指任何看完訪問並繼續相信馬斯克的人都是傻瓜（fool）。

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班農其後再度三度重申，任何為馬斯克感到狂熱的人「就是傻瓜」（you’re a fool, you’re a fool, you’re a fool）。班農亦指，馬斯克已採訪中暴露一切。如果大眾仍然選擇信任他，便是一個傻瓜。

馬斯克採訪一共分為2個部分，內容談及其去年收購的Twitter。馬斯克指，美國政府可以看到Twiiter用戶所有的私人訊息。他當時指，自己亦對情況感到震驚。

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馬斯克亦在採訪中指，將推出人工智能（AI）平台「TruthGPT」，形容其是試圖了解宇宙本質，且最大程度尋求真相的人工智慧。他亦警告，AI十分危險，具有破壞文明的潛力。

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責任編輯：李俊儀