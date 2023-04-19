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【券商點睇】充分受益於企業數字化轉型 浪潮ERP增長空間廣闊

股樓投資 13:43 2023/04/19

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中信證券指出，去年浪潮數字（00596）收入增長114.3%，其中雲業務收入增幅為67.2%，其佔軟件及雲服務收入比重上升6.9個百分點至35.7%，可見雲化進程加速推進。考慮到國內市場雲ERP市場廣闊的增長空間，以及公司在ERP領域豐富的客戶資源及服務經驗積累，判斷公司雲化進程將持續穩步推進，並進而帶動公司整體業績增長，給予目標價7元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

根據報告　去年浪潮與眾多央國企持續深化合作，如中儲糧、新興際華、中國節能、東方電氣、中國林業等。同時新簽約吉林、南京、長沙、武漢、大連、合肥等省市國資委監管平台，為15戶省級國資委、70戶地市級國資委提供國資監管數字化服務。目前公司已為35%中國500強、70家央企、15%世界500強企業提供數字化轉型服務。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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中期展望，客戶數及ARPU持續提升。對於大型企業，由於客群相對有限，持續增加模塊及功能替代，由單一部門和分公司向多部門及集團體系內其他公司持續拓展，進而提升ARPU水平是推動後續增長的主要動力。對於中型企業，公司雲產品的中型企業客戶數僅數百家，相較於國內中型企業900萬的總數，面向中型企業客戶inSuite產品存在巨大的滲透機會。

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

 

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責任編輯：林衛

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浪潮數字企業（00596） 港股 買入 目標價 國資委 中國

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