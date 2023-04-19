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【券商點睇】業績前瞻：3C家電受累地產周期 京東觀望利潤率改善程度

股樓投資 13:40 2023/04/19

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天風證券預計，京東集團（09168）首季收入按年輕微下滑0.7%至2,380億元（人民幣，下同），收入增速短期內有所承壓，主要因京東3C家電等核心品類受地產周期的影響，復甦存在一定滯後性；日用品類部分虧損SKU通過由平台供貨向第三方無貨轉變的方式調整，或影響短期業績表現。長期來看，隨着宏觀經濟復甦下的消費信心恢復，3C家電等品類的居民消費需求有望逐步釋放。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

該行認為，隨着「百億補貼」等下沉策略的不斷推進，平台下沉市場用戶滲透率有望進一步提升。同時，京東於1月發布「春曉計劃」以吸引更多第三方商家資源，新品類拓寬在帶來規模提升的同時，或將有望驅動第三方供貨業務GMV的增速超過平台供貨業務。受益於業務結構的不斷優化，集團經營效率有望持續提升。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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短期由於公司核心品類的居民消費需求緩慢釋放，以及品類調整帶來的影響，該行調低公司2023至2025年收入預測。長期來看，平台供貨和第三方供貨的全盤統籌，有利於公司發展，與公司推進的低價心智更為契合，加上「百億補貼」等下沉策略不斷推進獲客，該行持續看好公司供應鏈和物流核心能力的發展潛力，目標價看226港元，評級為「買入」。

【同場加映】溫股知新：內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

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責任編輯：林衛

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