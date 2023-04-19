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【券商點睇】中金解讀第一季經濟復甦路徑 政策引導逐步轉向內生驅動

股樓投資 13:38 2023/04/19

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中金發表報告指，今年第一季中國經濟數據基本上可以理解為「非典型」復甦的第一步。所謂的「非典型」分兩個方面，一是疫情這個「非典型」影響大幅減弱，經濟復甦的路徑跟傳統的復甦不一樣；二是宏觀政策方面財政力度加大，對貨幣的貢獻上升。從復甦路徑來看，前期受疫情影響更大的接觸型服務業恢復狀況要好於工業，需求端消費中也看到服務好於商品。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

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從金融數據來看，第一季貨幣增速超預期，也源於准財政政策繼續發力的帶動。展望未來，中金提出雖然隨着5月後基數的上升，以及海外金融風險帶動的外需邊際走弱，使得出口同比增速或有所回落，但是整體經濟循環的改善，以消費和投資為代表的內需仍有進一步恢復空間，第一季超預期的金融數據也預示著未來經濟增長仍有一定驅動力。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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金融數據顯示，近期內生性融資出現改善，政策引導的復甦將逐步往內生動能改善轉換。後續隨着政策引導逐步邁向內生驅動，經濟復甦前景比較樂觀。投資策略方面，中金認為市場有望延續積極表現，風格上可能逐步均衡。除了資訊科技（TMT）為代表的成長板塊，同時建議繼續關注經濟修復主綫，如泛消費板塊中的家電家居、食品飲料、醫藥等。

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責任編輯：林衛

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