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【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票畀香港人　4.24起登記抽獎　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）

Hot Talk 13:31 2023/04/19

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【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票畀香港人　4.24起登記抽獎　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）

機管局舉行「飛遇世界鉅賞」，由3月1日起免費派發50萬張機票，以吸引海外旅客來港，同時與三間合作航空公司，包括國泰航空 （00293） 、香港快運及香港航空，向香港居民送出8萬張免費機票。國泰航空最先宣布派免費機票詳情，香港市民4月24日起可以參加抽獎，國泰航空將送出27,314張香港往至海外26個目的地的經濟艙往返機票。

國泰航空4月派免費機票申請詳情

  • 免費機票活動所包含的26個目的地國家為：美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、西班牙、澳大利亞、新西蘭、以色列、阿聯酋、南非、孟加拉國、印度、尼泊爾、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、日本、韓國
  • 登記參與抽獎時間：4月24日上午10：00至4月30日夜晚23：59
  • 抽獎結果公佈時間：5月3日 （以電子郵件的方式公佈）
  • 免費機票兌換碼：可於免費機票詳情電子郵件發出日起計，一個月內（5月11日至 6月10日期間）兌換
  • 有效旅遊期：免費機票詳情電子郵件發出日起計九個月內（5月11日明年2月10日）有效
  • 機票中獎者最終獲得的免費機票目的地航點亦將從其所填寫的目的地國家中隨機抽取，不可更改
  • 最終獲得免費機票的中獎者將須支付機票所適用的稅費和附加費

國泰航空指，今次抽獎活動中的免費機票中獎者須為國泰會員，若中獎者不是國泰會員，須於收到免費機票中獎通知時，直到5月9日期間，註冊成為國泰會員並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID，以獲取中獎機票詳情；若已是國泰會員，須於5月9日前確保會員資料所預留手機號碼與參與抽獎活動時所填寫的手機號碼一致。

如何登記參加抽獎？

只有年滿18歲或以上才可以參加「飛遇世界大賞」香港免費機票大抽獎，屆時可到國泰「飛遇世界鉅賞」活動網站登記參加。

填寫表格

使用英文字母填寫旅行證件所示的姓名拼音，請確保所填寫的姓名拼音正確無誤

填寫電子郵箱地址

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目的地航點將從填寫的目的地國家中隨機抽取，不可更改
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編輯：李哲毅

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