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【澳門經濟】經濟下調兼加息影響　澳門去年中小企信貸按年大跌52%

商業 13:06 2023/04/19

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澳門金管局發表最新金融研究季報，因經濟下調及利率上升，中小企業信貸需求下跌，去年全年新批核信貸限額為151億澳門元（下同），較2021年的314億元大跌52%。其中上半年新批核中小企業信貸限額較2021年下半年減少37.5%至76億元，下半年新批核信貸限額為75億元。去年全年新批核信貸限額為151億元，較2021年的314億元大跌52%。

【香港出口】首兩月出口貨量按年跌28.5%　分析師預計3月會升1成

依信貸用途統計，「現有業務的拓展」佔新批核信貸中最多，但份額由2021年的55.7%減至去年的50.4%。用作「營運資金」的借貸份額跌5%至29.3%。投放於「開展新項目／計劃」和「新開業」的貸款份額於去年分別為14%及1.1%。

澳門政府實施中小企業信用保證計劃協助中小企業更易取得融資，相關計劃的未償還貸款餘額於報告期有跌幅。中小企業信用保證計劃的貸款餘額於22年底按年跌37.3%至2.1億元，僅佔中小企業貸款總額的0.2%。中小企業專項信用保證計劃的貸款已於去年內結清。澳門政府為支援中小企業應對疫情而推出的中小企業銀行貸款利息補貼計劃，其未償還貸款餘額於去年底按年縮減31%至21億元。

【疫後旅遊】65%港人認同可持續旅遊　惟需平衡開支與救地球

責任編輯：李智賢

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