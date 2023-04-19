拜登夫婦公布去年稅表 收入近452萬遜前年

美國白宮周二（18日）公布總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）去年的稅表，顯示拜登夫婦去年收入超過57.9萬美元（約451.6萬港元），所繳交的聯邦稅率則為23.8%，兩者均低於前年。

《霍士新聞》遭投票機公司控誹謗 同意賠近62億和解 【下一頁】

他們需就去年收入繳交近13.8萬美元（約107.6萬港元）的聯邦入息稅，低於前年支付的15萬美元（約117萬港元）。

他們去年的收入，亦較前年的61萬美元（約475.8萬港元）減少超過3萬美元（約23.4萬港元）。

拜登夫婦的共同收入主要來自，拜登擔任總統的40萬美元（約312萬港元）年薪、退休金和吉爾於北弗吉尼亞社區學院任教所獲的超過8.2萬美元（約64萬港元）收入。

聯合國關注美國監聽行為 否認古特雷斯對俄軟弱 【下一頁】

兩人開設兩間小型企業CelticCapri Corp.和Giacoppa Corp.，透過賣書及演講活動賺取收入，去年從兩間公司賺取5,092美元（約4萬港元）收入。

拜登夫婦去年向20間不同的慈善機構，捐贈超過2萬美元（約15.6萬港元）。

美國人的平均聯邦稅率約為14%，至於最新的人口普查數據顯示，二人家庭的平均收入為 75,143美元（約58.6萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲