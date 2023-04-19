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【美股焦點】WeWork收市價連續30日低於1美元　收紐交所警示函

股市 12:35 2023/04/19

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【美股焦點】WeWork收市價連續30日低於1美元　收紐交所警示函

共享辦公室營運商WeWork（美：WE）表示，接獲紐約證券交易所的警示函，因為WeWork股價連續30個交易日的平均收市價低於1美元。 WeWork 表示，該通知不會導致公司立即退市，集團將有6個月的時間重新合規，意味WeWork 須半年內令其股價和平均股價恢復到1.00美元以上。

WeWork 股價由年初至今累跌 65%，市值只餘3.61億美元，已較2019年時的470億美元估值高峰大幅縮減。 WeWork自 2021 年上市以來一直難以實現季度盈利，負債累累WeWork上月達成協議，將削減債務約15億美元，並延長部分債務到期日，以保留現金。

雖然WeWork受益於疫情時，企業由傳統辦公室轉向靈活辦工，但同時受累科技行業大規模裁員影響。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

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編輯：李哲毅

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