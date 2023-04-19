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【人民幣港股】李寧申請增設人民幣櫃台　為公司提供提升流動性機會

股市 12:31 2023/04/19

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【人民幣港股】李寧申請增設人民幣櫃台　為公司提供提升流動性機會

李寧 （02331） 於19日公布，已向聯交所提交增設人民幣櫃台的申請，以示對聯交所新建議的「港幣—人民幣雙櫃台模式」的支持。

公司相信，根據「港幣—人民幣雙櫃台模式」在現有港幣櫃台的基礎上增設人民幣櫃台能為潛在投資者及公司股東提供一個新的貨幣交易選擇以及為公司提供提升流動性的機會。

該事項須待聯交所就具體詳情（如「港幣—人民幣雙櫃台模式」的生效日期及雙櫃台證券指定名單）適時刊發公告後，方可作實。

公司的普通股目前是在聯交所以港幣計價並交易。

至今已有12家香港上市公司宣布已申請增設人民幣櫃台，包括快手  （01024）  、吉利汽車  （00175）  、中銀香港  （02388）  、港交所  （00388）  、安踏 （02020） 、友邦  （01299） 、華潤啤酒 （00291） 、百度 （09888） 、騰訊 （00700） 和平保 （02318） 、京東 （09618）

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編輯：姚卓然

H股 香港交易及結算所有限公司 港股 李寧 李寧（02331）
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