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Twitter改標「受政府資助69%媒體」 加拿大廣播公司狠批「胡鬧」

環球社會熱點 14:14 2023/04/19

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加拿大廣播公司（CBC）周日（16日）被社交平台Twitter標籤為「政府資助媒體」，引發CBC強烈不滿。Twitter總裁馬斯克（Elon Musk）周一（17日）在Twitter上發文指，CBC指其「受政府資助不足70%」（less than 70% government-funded），所以已更改其標籤。

《霍士新聞》遭投票機公司控誹謗 同意賠近62億和解 【下一頁】

據悉，現時CBC 標籤為「受政府資助69%媒體」（69% government funded media）。

CBC發表聲明批評，Twitter回應並不認真。總編輯Brodie Fenlon 表示，真正的問題是Twitter對「受政府資助」的定義。他強調政府並未參與任何CBC的編輯業務。

馬斯克將推自家AI平台 警告AI或毀滅人類文明 【下一頁】

CBC年報顯示，企業在2022年財政年度獲政府資助12.4億加元（約72.65億港元），而其廣告、訂閱及其他收入則逾6.5億加元（約38.1億港元）。

Twitter現時將政府提供媒體機構部分，或全數資金，且政府或有一定程度參與編輯業務的媒體，標籤定義為「政府資助媒體」。CBC被標籤後，已暫停在Twitter上運作。

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責任編輯：李俊儀

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