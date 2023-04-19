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金正恩下令如期發射偵察衛星 愛女繼續陪伴視察

環球社會熱點 13:05 2023/04/19

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北韓領袖金正恩近日視察及指導北韓國家宇宙開發局，要求如期發射已完成製作的「軍事偵察衛星1號」。金正恩愛女金主愛（音譯）繼續陪伴父親，出席今次活動。

金正恩帶愛女觀賞體育比賽 祖父生日尚未參謁太陽宮 【下一頁】

朝中社周三（19日）報稱，金正恩訪問宇宙開發局，並在現場指導中要求，有關部門組建衛星發射籌備委員會，如期發射軍事偵察衛星1號。他亦要求加快推進項目，爭取發射及部署多個偵察衛星，增強偵察及情報收集能力。

南韓韓聯社預計，北韓最快或在本月發射衛星。雖然外界對北韓的衛星研發水準有質疑，但消息指北韓近期與俄羅斯合作，衛星技術或出乎意料。有觀點認為，北韓或在4月26日美韓領袖會面前後發射衛星。

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北韓再發射彈道導彈 日本一度要求北海道居民疏散 【下一頁】

金正恩表明，北韓發射偵察衛星是對美韓軍事行動的正當防衛措施。他認為就近期朝鮮半島安全局勢及威脅而言，擁有軍事偵察衛星是絕不可放棄、不可錯過、不可替代的優先任務。

今次是金正恩相隔一年多後，再次視察北韓國家宇宙開發局。同行人士包括自去年底首次亮相後，持續頻繁露面的金正恩女兒金主愛。

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責任編輯：吳漢培

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