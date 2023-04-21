【C.E.O.財策精英】宏利助理財富管理總監崔凱健  憑運動員韌力迎難而上  成就逆市下COT佳績

運動員要上競技場，往往需經長期鍛鍊，當中建立的堅忍、勤奮，即使退役後亦能適用於事業發展上。本是職業足球員的崔凱健（Carter），退役後曾投身商界，可是他發現自己性格外向，並不適合傳統的辦公室工作模式。為獲得更大自由度，因而轉職理財策劃行業。Carter於2021年12月入職，隨即遇上新冠疫情高峰期，但逆境未有擊潰他的信心，反而令他更主動想方法與客戶接觸。2022年6月，他成功獲得業界指標的百萬圓桌會員資格（Million Dollar Round Table, MDRT），並於同年年底再進一級，以超級會員資格（Court of the Table, COT）為他於理財策劃行業的第一年寫下亮眼總結。Carter認為取得佳績，與他運動員拼搏精神有關，令他即使在困境中亦不停步，學會窮則變，變則通，變得更強。

告別足球夢 追逐更精彩人生下半場

Carter在2021年12月加入宏利，在此之前曾經是職業足球員及香港隊青年軍成員。於理工大學商科畢業後，他決心要令自己的人生下半場更精彩，故暫停追逐足球夢。退下球衣，換上西裝，他起初先到IT公司從事銷售，然後再轉至理財策劃行業，不斷的改變為他帶來了成長、更清晰的人生方向。

「我為人外向好動，不甘心在傳統的辦公室環境下安度時光，我希望追求更大的目標。」Carter說：「在探索新出口時，財策行業靈活自主的工作模式很吸引我。事實上，加盟宏利之前我曾加入了另一間保險公司，但不太適應團隊氣氛，故一個月後便離開了，碰過釘便知道要找適合自己的公司和團隊。沉澱了一年，我被現時的團隊氛圍吸引而加盟宏利。還記得我還未決定要加入時，他們便十分相信我，更拍下照片，約定以此來見證我成功實現MDRT目標的時刻，這份純粹的信任令我深受感動。」

▲ Carter笑言正是這張照片令他找到志同道合的夥伴。他十分感謝宏利高級分區總監陳寬（右）對他的信任，令他從自我懷疑中重新出發，在財策路上一起結伴同行。

壓力下的突破 悟出與客戶交心之道

Carter曾經從事銷售工作，對他來說與客戶交流並不困難，但銷售的產品一下子由實物變成無形的理財產品，也難免感到有一定挑戰性。「以前我在印刷公司負責整理數據和銷售印刷機，面對的主要都是企業客戶。投身財策行業，主要是銷售無形的產品及服務，所以心理上也做足準備，已預計會面對不少困難。但最大挑戰仍然是第五波疫情，一停便是3個月，原本的計劃都泡湯了。」

他續說：「反觀我所屬的團隊中，同伴們仍不放棄，積極應對疫下的新常態，更取得MDRT資格，鼓舞着我要更加發奮圖強，希望能像他們一樣達成目標。」

Carter所屬的團隊當時訂了一批檢測棒和口罩，希望透過防疫用品向客戶傳遞心意，並做了一些防疫「懶人包」，親身上門到客戶家中派送防疫用品。「起初有些人以為我們是檢測包的批發商，經耐心解釋後，他們由防備慢慢變成欣賞我們的努力。」他更表示：「疫情之後，我才逐一與對產品有興趣的客戶會面，有些更成為了我的客戶，這次經驗使我往後的業務發展變得順利，這些是我以前不會想到的——贈人玫瑰，手留餘香。」

Carter的上綫經理、宏利高級分組經理劉子俊（Kenny）曾經與Carter一同任職過另一間保險公司，成為了邀請Carter加入宏利的關鍵人物。他讚揚Carter心態強大，刻苦耐勞。Kenny透露，曾有一位客戶本身想取消一份保單，但Carter憑藉過人能力，令這名客戶改變主意不但保留保單，甚至為家人購買了額外保單，看到Carter得到客戶的欣賞及信任，他甚感安慰。

▲ Kenny（左）認為現時團隊成員都是年輕一代，熱血拼搏的氣氛更能推動Carter走得更遠。

望與團隊拍住上

入職首年Carter便取得COT資格，他謙稱從團隊成員身上看到自己離成功還有一些距離，COT資格只是自己成長的見證。Carter十分感謝團隊不離不棄的支持，他希望今年內可以開展組織團隊這個目標。由於自己是運動員出身，他十分希望可與更多運動員合作，使團隊的心態和紀律方面保持一致的高度。

Carter認為若要成功，就要大膽去闖，新人更要在專業方面做足準備。「宏利C.E.O.計劃」在這方面的全方位培訓絕對是非常有用的支援，有助學員在短時間內掌握財策專業知識。與此同時，他認為新人要做好心理準備面對突發情況，要緊記每次與客戶會面的經驗，特別要從失敗中學習。此外，他認為新人不要硬性規定自己要在業務上達成某些固定目標，因為萬一未達標便很容易影響心情，與此同時必須要做好每一件小事，積少成多，自然會有好結果。

（特約）