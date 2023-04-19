▲ 【銀行危機】三井住友金融集團發行AT1債券 為瑞信危機以來首間全球主要銀行

日本金融機構三井住友金融集團（SMFG）發行了額外一級資本（AT1）日圓債券，是自瑞信上個月出現危機以來首家發行此類債券的大型全球銀行。

據獨家承銷商SMBC日興證券，三井住友金融集團分兩部分發行了1,400億日圓（約10億美元或81.8億港元）的AT1票據。根據SMBC日興證券，三井住友金融集團將1,400億日圓AT1永續債券定價，其中5年2個月不可贖回永續債利差為171個基點，10年2個月不可贖回永續債利差也為171個基點。

相比之下，該行現有2026年12月可贖回永續債券2017年定價時利差為120個基點。彭博匯編數據顯示，本周這支債券的利差擴大至166個基點左右。

補充一點的是，三菱日聯金融集團也計劃最早5月中旬發行由兩部分組成的AT1債券。

彭博匯總數據顯示，金融監管機構將三井住友金融集團視為全球約30家系統重要性銀行之一，自瑞銀集團接手瑞信以來，沒有一家此類銀行發行過AT1票據。當時，瑞銀（UBS）及瑞信（Credit Suisse）合併，在合併方案下，瑞信發行的160億瑞士法郎（約1,356億港元）AT1債券將全額撇帳，引起投資界爭議。

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編輯：姚卓然



