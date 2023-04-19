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【網絡欺詐】企業應付欺詐攻擊　專家倡採行為生物識別技術

科技 17:00 2023/04/19

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現時已有愈來愈多機構開始在部署其反欺詐流程中，加入行為生物識別技術。（法新社）

隨著數碼化轉型加速，消費者在線上交易愈趨頻繁，同時亦增加遭受欺詐攻擊的機會。網絡安全方案供應商LexisNexis Risk Solutions指出，欺詐攻擊會對消費者和企業聲譽帶來影響，行政人員應付該類攻擊時，需要從最多的維度認證用戶身份，建議採用行為生物識別技術。

LexisNexis Risk Solutions發布的《多層面的欺詐攻擊：行為生物識別技術作為防禦工具》白皮書顯示，48%的反欺詐行政人員在考慮交易控制框架時，將消費者欺詐攻擊列為2022年的首要關注事項。此外，反金融欺詐行政人員最關心的問題還包括因欺詐造成的各種損失，其中22%的行政人員表示空頭支票、錢騾和合成身份是他們最大的憂慮。

【勒索軟件】全球勒索軟件攻擊趨勢上升　本港法律專業服務及物流業最易受攻擊

因此，現時已有愈來愈多機構開始在部署其反欺詐流程中，加入行為生物識別技術。該白皮書指出，北美的反欺詐行政人員對「行為生物識別解決方案」的滿意度僅次於他們使用的「風控引擎」，並高於其他更成熟的認證方法，包括第三方身份驗證、信用機構評分以及裝置擁有和歴史驗證。

分析用戶與設備交互方式

白皮書亦提到，行為生物識別技術可分析用戶與設備的交互方式，包括用戶持有手機或平板電腦的傾斜角度、對屏幕施加的壓力大小、觸摸屏滑動習慣，以及打字速度和其他鍵盤操作行爲，有利幫助企業解決欺詐和身份認證難題。

【網絡安全】香港中小企業務愈趨數碼化　惟網絡安全意識下降

再者，行為生物識別技術通過後台運行，不會為用戶旅程增加不必要的摩擦，依據其為用戶打造的獨特認證檔案，有助驗證真實的用戶互動，並標記高風險行爲和真實用戶可能在欺詐者的指導下的可疑行爲。

責任編輯：陳卓賢

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