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【TSLA】Tesla美國一周後再下調3款車型售價　減價介乎7%至9%左右

股市 11:50 2023/04/19

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【TSLA】Tesla美國一周後再下調3款車型售價　減價介乎7%至9%左右

Tesla（特斯拉，美：TSLA）美國一周後又減價，是次下調3款車型售價，減價介乎7%至9%左右，為年內第六次減價。

據Tesla美國官網，Tesla（美：TSLA）特斯拉將Model 3後輪驅動版售價下調7%至39,990美元，Model Y長續航版售價售價下調9.1%至49,990美元，Model Y高性能版售價下調8.5%至53,990美元。

市場憂慮Tesla減價削弱盈利能力，以及減價會陸續有來。早前，巴克萊銀行分析師Dan Levy指，尤其是當公司在德州奧斯汀和柏林以外的新工廠提高產量時，Tesla可能需要逐步降價。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

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編輯：姚卓然

特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 汽車 美股
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