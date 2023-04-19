▲ 【TSLA】Tesla美國一周後再下調3款車型售價 減價介乎7%至9%左右

Tesla（特斯拉，美：TSLA）美國一周後又減價，是次下調3款車型售價，減價介乎7%至9%左右，為年內第六次減價。

據Tesla美國官網，Tesla（美：TSLA）特斯拉將Model 3後輪驅動版售價下調7%至39,990美元，Model Y長續航版售價售價下調9.1%至49,990美元，Model Y高性能版售價下調8.5%至53,990美元。

市場憂慮Tesla減價削弱盈利能力，以及減價會陸續有來。早前，巴克萊銀行分析師Dan Levy指，尤其是當公司在德州奧斯汀和柏林以外的新工廠提高產量時，Tesla可能需要逐步降價。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：

【TSLA】Tesla將缺席上海舉行的年度車展 兩年前參展時受維權車主事件困擾

【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價 Model Y累計減兩成

【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價 Model 3 Performance減價最多達14%

編輯：姚卓然