▲ 【小米1810】小米13 Ultra登場、配備Leica四鏡 股價照跌2.1% 雷軍：手機影相告別「數碼味」

小米 （01810） 週二（18日）晚上舉辦發布會，正式發布旗艦機小米Xiaomi 13 Ultra，Xiaomi 13 Ultra為小米與著名德國相機品牌徠卡（Leica）戰略合作第二作，起售價5999元（人民幣，下同）。

小米現跌2.1%，報12.18元。

小米董事長雷軍指，小米13 Ultra搭載卡Summicron鏡頭，「讓手機告別『數碼味』，回歸『光學味』」。據介紹，小米13 Ultra 的Summicron 鏡頭擁8P非球面高透鏡片，並採用超高階偶次多項式鏡片設計，鏡片擬合精度達納米級別。小米13 Ultra主鏡頭為索尼的5000萬像素元件IMX989，其餘三顆副攝鏡頭則配備索尼新一代感光元件IMX858。

小米13 Ultra提供四攝六焦段的影像系統，擁有四顆高素質徠卡光學鏡頭，分別是12mm超廣，23mm廣角，75mm長焦，120mm超長焦。同時，還有兩個隱藏的焦段：46mm的2X變焦，240mm的10X變焦。

▲ 【小米1810】Xiaomi 13 Ultra 登場、配備Leica四鏡 股價照跌2.1% 雷軍：讓手機告別「數碼味」

雷軍提到，小米13 Ultra搭載與TCL華星聯合研發的6.73英寸2K OLED屏，搭載第二代驍龍8，提供16GB+1TB的內存、USB3.2，意味將支持最高 4K60H 的 DisplayPort視頻輸出。

小米13 Ultra提供三個內存版本，分別為12GB+256GB：5999元，16GB+512GB：6499元；16GB+1TB：7299元。另設有專業攝影套裝，定價999元，首銷價799元。

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編輯：李哲毅