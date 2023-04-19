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紐約多層停車場倒塌 釀最少1死5傷

環球社會熱點 11:28 2023/04/19

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紐約市曼哈頓區一座多層停車場倒塌，目前事件已造成最少1人死亡，5人受傷。紐約市消防局發表聲明表示，由於建築物結構非常不穩定，已撤走在場消防員，形容是次救援行動極度危險。但消防局同時指，搜救人員正盡最大努力搜尋被困人員。

岸田文雄演說前 場地疑遭投擲煙霧彈（第四版） 【下一頁】

消防當局指，已證實所有停車場所有工作人員身份。最少1人一度被困較高樓層，意識清醒但無法撤離至較低樓層，當局亦正嘗試靠近車輛確保無人被困。消防人員亦透露，4名傷者已被送往醫院，情況穩定，另外1人則拒絕送院。

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事故發生於周二（18日）下午，紐約市建築部（Department of Buildings Acting）專員Kazimir Vilenchik表示，涉事停車場4層高。他指建築部工程師正檢查臨近建築物，審查無人機鏡頭和建築記錄，調查倒塌原因。

荷蘭火車出軌起火 1死多人重傷 【下一頁】

當地官員認為，是次為建築物結構導致倒塌。紐約市市長亞當斯（Eric Adams）表示，因結構不穩定，消防員無法利用無人機等工具協助救援。亞當斯指，停車場倒塌前未有發現違規行為，當局亦未收到針對建築物的投訴。

有附近大學的學生接受採訪指，事發時在宿舍聽到巨響，維持約10秒，然後看到大量煙霧冒出。當時他從窗口望出去，看到有車輛跌入停車場中間的一個洞中。

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責任編輯：李俊儀

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