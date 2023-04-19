  • 23°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟

科技 12:30 2023/04/19

分享：

分享：

自2007年推出串流影片點播服務後，DVD租賃業務持續萎縮，Netflix日前宣布將結束該業務，並於9月29日郵寄最後一張光碟。（法新社）

串流平台Netflix在1998年起提供「DVD-by-mail」郵寄租賃業務，25年來已向逾4,000萬名客戶郵寄超過52億張電影DVD光碟。但自2007年推出串流影片點播服務後，DVD租賃業務持續萎縮，Netflix日前宣布將結束該業務，並於9月29日郵寄最後一張光碟。

【Netflix減產】Netflix縮小架構　減電影產量保質素

Netflix早於2011年時，已試圖將DVD租賃業務從串流媒體中分離出來，成為一項名為「Qwikster」的獨立服務，但當時就引起消費者的強烈抗議，該計劃最終被取消。

Netflix 聯合行政總裁Ted Sarandos表示：「『DVD-by-mail』郵寄租賃服務所採用的標誌性紅色包裹，改變了大眾在家觀看節目和電影的方式，也為日後串流媒體的轉變鋪平了道路。」

【Netflix遊戲】Netflix擬開發雲端遊戲服務　iPhone或變遊戲手掣

Netflix聯合創始人Marc Randolph則指出，該服務的營運成本實在太高，而線上銷售和租賃DVD是更具成本效益的方案。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文
Netflix 市場拓展 科技產品 網上購物 網購平台 社交平台 串流 電影 媒體

下一篇文章

【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
【蘋果新措施】為符合歐盟規定　爆料達人：iOS 17允許側載App
【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！　推新AI平台「TruthGPT」
【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！　推新AI平台「TruthGPT」
【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？
【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？
【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　
【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務
【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款