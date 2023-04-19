【Netflix DVD】Netflix將結束DVD租賃業務　9月底郵寄最後一張光碟

▲ 自2007年推出串流影片點播服務後，DVD租賃業務持續萎縮，Netflix日前宣布將結束該業務，並於9月29日郵寄最後一張光碟。（法新社）

串流平台Netflix在1998年起提供「DVD-by-mail」郵寄租賃業務，25年來已向逾4,000萬名客戶郵寄超過52億張電影DVD光碟。但自2007年推出串流影片點播服務後，DVD租賃業務持續萎縮，Netflix日前宣布將結束該業務，並於9月29日郵寄最後一張光碟。

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Netflix早於2011年時，已試圖將DVD租賃業務從串流媒體中分離出來，成為一項名為「Qwikster」的獨立服務，但當時就引起消費者的強烈抗議，該計劃最終被取消。

Netflix 聯合行政總裁Ted Sarandos表示：「『DVD-by-mail』郵寄租賃服務所採用的標誌性紅色包裹，改變了大眾在家觀看節目和電影的方式，也為日後串流媒體的轉變鋪平了道路。」

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Netflix聯合創始人Marc Randolph則指出，該服務的營運成本實在太高，而線上銷售和租賃DVD是更具成本效益的方案。

責任編輯：陳卓賢

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