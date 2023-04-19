《霍士新聞》遭投票機公司控誹謗 同意賠近62億和解

美媒《霍士新聞》（Fox News）曾聲稱，Dominion Voting Systems公司（下稱Dominion）的投票系統操縱2020年美國大選結果，遭該公司入稟控告誹謗。法庭周二（18日）宣布雙方達成和解協議，《霍士新聞》同意向Dominion支付近7.9億美元（約61.62億港元）。

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特拉華州高等法院審理此案，已選定12人組成陪審團，原定當地周二早上展開開案陳詞。但法官下午宣布控辯雙方已達成和解協議。

因此法庭無需再展開原定長達一周的審訊，《霍士新聞》一眾主持及母企新聞集團（News Corporation）主席梅鐸（Rupert Murdoch）都無需出庭作證。

事緣2020年美國大選結果揭曉後，時任美國總統特朗普（Donald Trump）多次狠批選舉舞弊，於多州入稟控告違憲並要求重新點票。

特朗普聲稱，Dominion電子投票機把2%至3%原屬他的選票，轉投給拜登。Dominion指，《霍士新聞》主持及嘉賓放大上述虛假説法，向該媒體索償16億美元（約124.8億港元）。

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但《霍士新聞》一方則指，當時僅報導具有新聞價值的主張，節目應受到《憲法第一修正案》有關新聞自由的保障。

《霍士新聞》更提出，Dominion未有證明主持是出於實際惡意而説出相關言論，無法達到民事誹謗案的索償門檻。

雙方達成和解後，《霍士新聞》承認法院裁定該媒體有關Dominion的某些言論錯誤，指和解協議反映公司對最高新聞標準的持續承諾，希望友好地解決爭端。

Dominion就形容和解具有歷史意義，《霍士新聞》已經承認説謊，對Dominion整間公司、旗下員工和客戶造成巨大損害，並需因應問責制賠償。

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責任編輯：鄭錦玲