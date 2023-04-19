  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件　大力推動新能源車下鄉

宏觀解讀 10:55 2023/04/19

分享：

分享：

【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件　大力推動新能源車下鄉

內地今年經濟工作重點擴內需、促消費、引外資等，發改委新聞發言人孟瑋周三（19日）在新聞發布會表示，當局正在抓緊研究起草關於恢復和擴大消費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等重點領域，根據不同收入群體、不同消費品類的需求制定有針對性的政策舉措，推動消費平穩增長。

發改委又提到，汽車消費是支撐消費的「大頭」，將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。發改委稱，會加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元滙價將持續偏軟？ 亨達羅明立分析黃金及非美貨幣買賣策略

相關文章：

【中港市場】潘功勝會見滙豐主席杜嘉祺　交流中國經濟發展前景等議題

【中國經濟】景順：內地家庭消費有助GDP增長、恢復至疫前仍需時　一文看清各行對內地首季GDP看法（不斷更新）

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 財政政策 市場拓展 商品 汽車 中華人民共和國國家發展和改革委員會 外資 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】珍酒李渡暫未足額認購　一文看清IPO消息（不斷更新）

下一篇文章

【美股裁員】迪士尼最快下周裁員數千人　Meta據報本周啟動新一輪4000人裁員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升2%
【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升2%
【美股收市】金融股季績參差 道指先挫後穩 標指微升
【美股收市】金融股季績參差 道指先挫後穩 標指微升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款