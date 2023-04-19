▲ 【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件 大力推動新能源車下鄉

內地今年經濟工作重點擴內需、促消費、引外資等，發改委新聞發言人孟瑋周三（19日）在新聞發布會表示，當局正在抓緊研究起草關於恢復和擴大消費的政策文件，主要是圍繞穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等重點領域，根據不同收入群體、不同消費品類的需求制定有針對性的政策舉措，推動消費平穩增長。

發改委又提到，汽車消費是支撐消費的「大頭」，將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型。發改委稱，會加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

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編輯：李哲毅