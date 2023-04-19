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聯合國關注美國監聽行為 否認古特雷斯對俄軟弱

環球社會熱點 10:51 2023/04/19

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聯合國周二（18日）罕有地發出聲明，回應美國被傳監聽秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），直指有關行為不符合聯合國憲章，堅持古特雷斯無對任何國家立場軟弱。

【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際 【下一頁】

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，美方有傳的行為不符合聯合國憲章及聯合國外交特權及豁免公約中，美國應該肩負的責任。

古特雷斯辦公室亦在上周發聲明回應，指古特雷斯長年在公眾視線下擔任此要職，不感意外有人監視或監聽，令人意外是如此機密訊息竟然被誤解及流出。

英國廣播公司（BBC）上周引述流出的美國機密文件，指美方監聽古特雷斯的私人對話。美方官員認為，古特雷斯在2月延長烏克蘭糧食出口協議向俄羅斯作出太多讓步，擔心他對俄立場過軟。杜雅里克堅稱，古特雷斯不會對任何國家軟弱。

【俄烏戰爭】西方維持俄油價格上限 每桶續低於60美元 【下一頁】

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報稱，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）或在下周出訪美國時，與古特雷斯商討烏克蘭糧食出口協議問題。

美國國務院發言人其時亦表示，國防部及情報機關正核實相關流傳文件的真確性，但不確認任何特定內容是否屬實。

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責任編輯：吳漢培

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