【小米手機】小米推Xiaomi 13 Ultra　搭載全焦段Leica光學四鏡頭

▲ Xiaomi 13 Ultra 的主鏡頭搭載Sony一英吋 IMX989 感光元件，並新增物理光圈結構，可實現 ƒ/1.9 和 ƒ/4.0 的兩檔光圈切換，提供更自由的曝光控制、景深控制。（小米）

小米在新品發布會上，向全球市場推出搭載全焦段Leica光學四鏡頭的智能手機Xiaomi 13 Ultra。該手機搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，配合自研環形冷泵與澎湃電池管理系統，能提供更持久續航力，售價由5,999 人民幣（約6,800港元）起。

Xiaomi 13 Ultra的Leica光學系統鏡頭設計，採用「超高階偶次多項式」。多層鍍膜大幅度削弱了眩光和鬼影，並且在極寒和極熱環境下也具備穩定的性能。

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Xiaomi 13 Ultra 的主鏡頭搭載Sony一英吋 IMX989 感光元件，並新增物理光圈結構，可實現 ƒ/1.9 和 ƒ/4.0 的兩檔光圈切換，提供更自由的曝光控制、景深控制。

支援MCSS多攝協同系統

其餘三組鏡頭也採用統一的Sony IMX858 感光元件，是IMX989以外唯一同時支援100%全像素對焦、DOL-HDR 和 LN2 低噪聲模式的感光元件，也目前唯一一款支援MCSS多攝協同系統的CMOS。

此外，Xiaomi 13 Ultra首次搭載小米自研的「環形冷泵」散熱技術，也是航空級大型環形散熱系統在超小體積移動產品上的首次落地，通過創建「汽液分離」結構，展現內部循環的「單嚮導通」，使其等效熱導率達到了傳統 VC 的三倍以上，解熱能力超過 10W，有助增加 4K 60fps 影像錄製時的穩定及暢順度。

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Xiaomi 13 Ultra 共有黑色、白色、橄欖綠三種顏色，並提供多種內存版本，其中 12GB+256GB 售價5,999人民幣（約6,800港元），16GB+512GB 售價6,499人民幣（約7,400港元），16GB+1TB 售價7,299人民幣（約8,300港元）。

責任編輯：陳卓賢

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