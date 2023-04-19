▲ 【美股裁員】迪士尼最快下周裁員數千人 Meta據報本周啟動新一輪4000人裁員

大型美企過去數月宣布裁員計劃後，近期陸續「執刀」。外電引述消息指，華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）計劃下周執行新一輪裁員，涉及數以千計，包括迪士尼娛樂部門約15%的員工。另外，Meta傳出最快星期三進行另一輪大規模裁員。

知情人士稱，迪士尼裁員範圍涉及電視、電影以至主題公園職位，影響集團每個營運區域。受影響的員工最早將在4月24日收到通知。迪士尼未回覆置評。

今年2月，迪士尼公布，計劃從超過22萬名員工中裁減7,000個崗位，作為削減55億美元年度成本的計劃一部分。

Meta本周三通知新一批受影響員工

另外，Facebook母企繼去年11月宣布裁員1.1萬人後，今年3月宣布再裁多1萬人。外電報道指，Meta已發出內部通知，會在星期三向部分受新一輪裁員影響的員工發出通知，涉及Facebook、 Instagram、 Reality Labs以至 WhatsApp部門，此輪人數或達4000人。

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