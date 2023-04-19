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【澳門濠賭】銀娛永利升近3%　澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿

股市 10:21 2023/04/19

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【澳門濠賭】澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿

今年五月一是內地防疫措施全面放開後的首個黃金檔期，澳門業界看好人流及酒店訂房表現，並假期首三天酒店入住爆滿。濠賭股今（19日）上升，銀娛 （00027） 升3%，報57.2元，創2021年7月高。金沙 （01928） 升1.6%，永利 （01128） 升2.7%。

同時，澳門行政長官賀一誠表示，今年有信心賭收可以達到1,300億澳門元，至少每個月100餘億就能達到目標，可是他提到即使賭收1,300億元仍然是赤字預算，但已較過去三年有所好轉。

據《澳門日報》報道，澳門酒店旅業商會理事長盧志良表示，上周六（十五日）訪澳旅客逾9.8萬人次，作為普通周末而言，旅客數量相當理想，加上政府持續宣傳推廣拓展客源，往返澳門航空班次逐步增加，種種利好因素將可帶動旅客逐步增加，故業界十分看好五一黃金周檔期。從目前預訂情況看，估計假期首三天酒店入住爆滿，帶動期間酒店業生意進一步回升。

對於今個黃金周檔期酒店價格高企，他指出，因酒店房間緊張，供求不平衡，導致酒店房價格難回落。據其了解，將陸續有大型酒店釋放客房，但能否在黃金周全數釋放用以接待旅客，仍須進一步觀察。人手方面，目前不少酒店陸續增聘房務人員，酒店接待力提升，但至今仍難估計行業人資可否應付這個檔期。

報道指，從旅遊預訂平台可見，期間多家綜合度假村酒店客房已全數售罄，部分尚未客滿的星級酒店，亦顯示低價房型即將售完。各星級酒店房間價位介乎1,500至6,000元人民幣不等。

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編輯：姚卓然

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