hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【港股市況】騰訊阿里跌2% 濠賭造好、內房下挫 恒指跌282點失10天綫（不斷更新）
港股跌近300點，失10天綫。恒指低開17點，其後走勢反覆向下，午後曾跌300點，恒指跌282點，收報20367點，成交999億元，科指跌2.4%，報4102點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾4%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【16：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾4%，恒指跌282點，收報20367點，失10天綫，成交999億元，科指跌2.4%，報4102點。
【16：00】恒指U盤前跌270點，報20380點。
【15：37】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見92元。
【15：36】港股跌幅再擴至300點，報20348點，科指跌2.7%，報4090點。
【15：33】銀娛 （00027） 尾市升逾4%，暫為表現最好藍籌，，碧桂園 （02007） 跌半成，藍籌中表現最差。
【15：09】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾2%，美團 （03690） 靠穩逆市升0.7%。
【15：02】【上海車展】雷軍現身上海車展 蔚來李斌親自接待
【14：57】【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制 「虛擬資產風險更高」
【14：48】恒指最新跌230點，報20419點，午後曾低見20354點，科指跌2%，報4118點。
【14：32】【電動車】理想回吐逾3% 4月第二周銷售6300輛 領先中國同業、但僅為Tesla銷量一半
【14：17】大市短綫向下，跌近300點。，報20358點，跌292點。
【14：15】恒指跌逾200點，報20417點，跌233點。
【14：12】大市最新跌近200點，報20459點，跌190點，於10天綫（現約20448點）爭持。
【13：56】洪九果品 （06689） 午後挫逾12%，低見19.04元。
【13：51】小米 （01810） 午後跌近3%，為ATMXJ中表現最差。騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，京東 （09618） 跌2%，美團 （03690） 升0.4%。
【13：48】港股最新跌約150點，報20498點，科指跌1.6%，報4135點。
【13：11】鐵塔 （00788） 績前造好，股價逆市升5%，高見1.02元。
【13：05】中芯國際 （00981） 午後初段升半成，高見24.9元。
【13：03】中海外 （00688） 午後初段跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 插半成，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近2%，融創 （01918） 跌逾3%。
【13：02】商湯 （00020） 逆市升1%，高見2.83元。
【13：00】港股午後初段跌110點，報20539點，科指跌1%，報4160點。
【12：33】【人民幣港股】李寧申請增設人民幣櫃台 為公司提供提升流動性機會
【12：00】恒指半日跌100點，報20550點，10天綫失而復得，成交496.3億元。科指跌0.9%，報4164點。ATM個別發展，其中美團 （03690） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 跌1%。中芯國際 （00981） 升逾3%。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾3%破頂，金沙 （01928） 升近2%。
【11：47】【小米1810】小米13 Ultra登場、配備Leica四鏡 股價照跌2.1% 雷軍：手機影相告別「數碼味」
【11：43】半新股北森 （09669） 股價再挫14%，低見14.04元再創上市後新低，較招股價潛水逾五成。
【11：41】港股中午收市前跌近100點，報20554點，跌95點，科指跌0.8%，報4170點。
【11：34】中芯國際 （00981） 升近4%，高見24.6元，華虹半導體 （01347） 升1%，晶門半導體 （02878） 升近2%。
【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%，深證跌0.3%，創業板指跌0.3%。
【11：13】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾4%，破頂高見57.8元。
【11：09】東方甄選 （01797） 升幅擴大至14%，高見34.05元。
【11：05】【新股IPO】珍酒李渡暫未足額認購 一文看清IPO消息（不斷更新）
【10：57】恒指跌幅收窄至約114點，報20535點，科指跌1.2%，報4151點。
【10：56】美團 （03690） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%。
【10：56】【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件 大力推動新能源車下鄉
【10：50】東方甄選 （01797） 逆市升一成，高見32.9元。
【10：21】【澳門濠賭】銀娛永利升近3% 澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿
【10：18】港燈 （02638） 暫無升跌。
【電力故障】港燈電力系統故障多處停電 歷時約48分鐘 港燈：正調查事故原因
【10：10】內房股下跌，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌近4%，雅居樂 （03383） 跌近3%，融創 （01918） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌2%。
【10：06】騰訊 （00700） 最新跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.8%。
【10：06】港交所 （00388） 跌逾2%，低見337.4元。
【09：59】恒指跌200點，報20450點。科指跌1.6%，報4135點。
【09：59】昨日升逾一成的香港寬頻 （01310） ，股價今早回吐近6%，見6.13元。
【09：56】IGG （00799） 逆市升逾4%，破頂高見6.28元。
【09：53】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾3%。
【09：50】吉利 （00175） 跌3%，比亞迪 （01211） 跌0.8%，長汽 （02333） 跌逾6%，廣汽 （02238） 跌逾1%。
【09：39】恒指早段跌逾百點，報20510點，跌140點，科指跌1%，報4158點。
【09：38】電動車股回吐，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌近2%。
【09：35】濠賭股逆市升，其中銀娛 （00027） 升逾2%破頂，金沙 （01928） 、永利 （01128） 升逾1%，美高梅 （02282） 升0.2%，澳博 （00880） 升0.7%，新濠 （00020） 升近1%。
【09：34】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 早段跌逾1%，美團 （03690） 跌0.3%。
【09：32】聯通 （00762） 績後跌2%，低見6.23元。
【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高 收入972億創季度新高
【09：30】洛鉬 （03993） 開市後升逾7%，破頂高見5.6元。
【09：26】【莎莎178】莎莎升1%、上季香港同店銷售增59% 整體營業額升三成、恢復至疫情前約54%
【09：24】捷榮國際 （02119） 股價高開逾14%，開報1.03元破頂。
【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，滙豐 （00005） 跌0.6%，恒指低開17點，開報20633點，科指跌不足0.1%，報4202點。
【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險 滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值
【09：13】期指開報20571點，跌85點或0.4%。
【09：00】恒指黑期跌63點，報20553點，道指期貨跌41點，報34083點。
【08：51】【中港市場】潘功勝會見滙豐主席杜嘉祺 交流中國經濟發展前景等議題
【08：41】【食品股】捷榮主席出售21%股權 引入中信旗下大昌行作為戰略投資者
【08：38】【資源股】洛鉬：剛果銅鈷礦混合礦項目完成土建施工 料於今年投產
【08：21】【業績｜公用股】中國鐵塔首季按年多賺15% 收入增長2.5%
【08：10】【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權 作價近260億元
【07：51】【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持
【07：45】【Morning精點】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣︱中移動據報有意競購香港寬頻
【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤 銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報20568點，跌82點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56.2元，較港收市價低0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報364.97元，較港收市價低0.43元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.69元，較港收市價低1.11元或1.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美大型金融股季績參差，儲局官員倡續加息，美股先挫後穩，道指跌10點，報33976點；標指升3點，報4154點；納指跌3點，報12153點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點 阿里美股低港1%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達
責任編輯︰梁浩碩