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【恒指夜期+ADR】夜期收市升82點　小鵬美股跌13%（不斷更新）

股市 05:19 2023/04/20

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聯儲局公布經濟褐皮書後，美債息回軟，夜期收市升82點，收報20402點，成交11941張，中概股指數跌幅收窄至1.7%，收報6874點，Tesla特斯拉公布業績前，小鵬汽車 （09868） 美股單日跌12.5%，收報9.87美元，相當於38.74港元，較港收市價低5.5%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
騰訊ADR 357.76 +0.2%
美團ADR 136.18 +0.4%
滙豐ADR 56.31 +0.8%
阿里巴巴美股 91.73 -0.6%

北水吸資近30億元 買指數ETF沽騰訊快手

港股成交減少，但北水淨流入勢頭未停，全日吸資29.7億元，連續5個交易日錄得淨流入。資金主力買指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄得10.7及4.1億元淨流入，藥明生物 （02269） 亦有2.2億元淨流入；淨流出方面，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別走資3.6及3.4億元。

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港股僅999億成交 騰訊阿里跌2% 濠賭造好、內房下挫 恒指跌282點失10天綫

港股跌近300點，失10天綫。恒指低開17點，其後走勢反覆向下，午後曾跌300點，恒指跌282點，收報20367點，成交999億元，科指跌2.4%，報4102點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾4%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
銀娛 57.95 +4.4 +8 -73
金沙中國 28.75 +2.3 +3 -18
中芯 24.10 +1.7 +2 10
小米 11.90 -4.3 -15 102
騰訊 357.20 -2.2 -37 15
阿里巴巴 92.25 -2.7 -47 26

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升82點，收報20402點

【23：00】夜期升59點

【19：00】北水吸資近30億元，買指數ETF沽騰訊快手，恒指夜期升28點。

【18：30】【快手1024】騰訊向外部資本合夥人派5100萬股快手、貨值25億　五源資本同日整合持股

【17：35】【盲盒股】泡泡瑪特首季收益按年持平至增長5%　內地收益跌、惟港澳台及海外增長1.6倍

【17：02】【內房危機】融創離岸債權人據報遭投資者顧問敦促推遲簽署債務重組協議

【16：58】【大行報告│9999】大摩：網易下半年有多款遊戲推出、料遊戲收入增長回復雙位數　重申為行業首選兼升目標價

【16：37】【恒大3333】恒大獲萬科大股東深圳地鐵接手深圳巨無霸舊改項目　另將履行「15恒大03」債券收購義務

【16：25】【騰訊700】騰訊公布五一勞動節假期未成年人限玩通知　累計可登錄最多10小時

【16：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾4%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾4%，恒指跌282點，收報20367點，失10天綫，成交999億元，科指跌2.4%，報4102點。

【16：00】恒指U盤前跌270點，報20380點。

【15：37】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，低見92元。

【15：36】港股跌幅再擴至300點，報20348點，科指跌2.7%，報4090點。

【15：33】銀娛 （00027） 尾市升逾4%，暫為表現最好藍籌，，碧桂園 （02007） 跌半成，藍籌中表現最差。

【15：09】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾2%，美團 （03690） 靠穩逆市升0.7%。

【15：02】【上海車展】雷軍現身上海車展　蔚來李斌親自接待

【14：57】【新股IPO】王幹文倡允許散戶參與SPAC、改革現行機制　「虛擬資產風險更高」

【14：48】恒指最新跌230點，報20419點，午後曾低見20354點，科指跌2%，報4118點。

【14：32】【電動車】理想回吐逾3%　4月第二周銷售6300輛　領先中國同業、但僅為Tesla銷量一半

【14：17】大市短綫向下，跌近300點。，報20358點，跌292點。

【14：15】恒指跌逾200點，報20417點，跌233點。

【14：12】大市最新跌近200點，報20459點，跌190點，於10天綫（現約20448點）爭持。

【13：56】洪九果品 （06689） 午後挫逾12%，低見19.04元。

【13：51】小米 （01810） 午後跌近3%，為ATMXJ中表現最差。騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，京東 （09618） 跌2%，美團 （03690） 升0.4%。

【13：48】港股最新跌約150點，報20498點，科指跌1.6%，報4135點。

【13：11】鐵塔 （00788） 績前造好，股價逆市升5%，高見1.02元。

【13：05】中芯國際 （00981） 午後初段升半成，高見24.9元。

【13：03】中海外 （00688） 午後初段跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 插半成，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌近2%，融創 （01918） 跌逾3%。

【13：02】商湯 （00020） 逆市升1%，高見2.83元。

【13：00】港股午後初段跌110點，報20539點，科指跌1%，報4160點。

【12：33】【人民幣港股】李寧申請增設人民幣櫃台　為公司提供提升流動性機會

【12：00】恒指半日跌100點，報20550點，10天綫失而復得，成交496.3億元。科指跌0.9%，報4164點。ATM個別發展，其中美團 （03690） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 跌1%。中芯國際 （00981） 升逾3%。濠賭股造好，銀娛 （00027） 升逾3%破頂，金沙 （01928） 升近2%。

【11：47】【小米1810】小米13 Ultra登場、配備Leica四鏡　股價照跌2.1%　雷軍：手機影相告別「數碼味」

【11：43】半新股北森 （09669） 股價再挫14%，低見14.04元再創上市後新低，較招股價潛水逾五成。

【11：41】港股中午收市前跌近100點，報20554點，跌95點，科指跌0.8%，報4170點。

【11：34】中芯國際 （00981） 升近4%，高見24.6元，華虹半導體 （01347） 升1%，晶門半導體 （02878） 升近2%。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%，深證跌0.3%，創業板指跌0.3%。

【11：13】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾4%，破頂高見57.8元。

【11：09】東方甄選 （01797） 升幅擴大至14%，高見34.05元。

【11：05】【新股IPO】珍酒李渡暫未足額認購　一文看清IPO消息（不斷更新）

【10：57】恒指跌幅收窄至約114點，報20535點，科指跌1.2%，報4151點。

【10：56】美團 （03690） 逆市升逾1%，騰訊 （00700） 跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%。

【10：56】【中國經濟】發改委：正研究起草擴消費政策文件　大力推動新能源車下鄉

【10：50】東方甄選 （01797） 逆市升一成，高見32.9元。

【10：21】【澳門濠賭】銀娛永利升近3%　澳門業界估計五一黃金周首三天酒店入住爆滿

【10：18】港燈 （02638） 暫無升跌。

【電力故障】港燈電力系統故障多處停電　歷時約48分鐘　港燈：正調查事故原因

【10：10】內房股下跌，中海外 （00688） 跌近2%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌近4%，雅居樂 （03383） 跌近3%，融創 （01918） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌2%。

【10：06】騰訊 （00700） 最新跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，美團 （03690） 跌0.8%。

【騰訊700】Prosus上周斥近14億回購　暫未見沽騰訊

【10：06】港交所 （00388） 跌逾2%，低見337.4元。

【09：59】恒指跌200點，報20450點。科指跌1.6%，報4135點。

【09：59】昨日升逾一成的香港寬頻 （01310） ，股價今早回吐近6%，見6.13元。

【09：56】IGG （00799） 逆市升逾4%，破頂高見6.28元。

【09：53】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾3%。

【09：50】吉利 （00175） 跌3%，比亞迪 （01211） 跌0.8%，長汽 （02333） 跌逾6%，廣汽 （02238） 跌逾1%。

【09：39】恒指早段跌逾百點，報20510點，跌140點，科指跌1%，報4158點。

【09：38】電動車股回吐，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌近2%。

【09：35】濠賭股逆市升，其中銀娛 （00027） 升逾2%破頂，金沙 （01928） 、永利 （01128） 升逾1%，美高梅 （02282） 升0.2%，澳博 （00880） 升0.7%，新濠 （00020） 升近1%。

【09：34】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 早段跌逾1%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：32】聯通 （00762） 績後跌2%，低見6.23元。

【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高　收入972億創季度新高

【09：30】洛鉬 （03993） 開市後升逾7%，破頂高見5.6元。

【09：26】【莎莎178】莎莎升1%、上季香港同店銷售增59%　整體營業額升三成、恢復至疫情前約54%

【09：24】捷榮國際 （02119） 股價高開逾14%，開報1.03元破頂。

【09：21】ATM個別發展，美團 （03690） 升0.2%，騰訊 （00700） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，滙豐 （00005） 跌0.6%，恒指低開17點，開報20633點，科指跌不足0.1%，報4202點。

【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣

【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險　滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

【09：13】期指開報20571點，跌85點或0.4%。

【09：00】恒指黑期跌63點，報20553點，道指期貨跌41點，報34083點。

【08：51】【中港市場】潘功勝會見滙豐主席杜嘉祺　交流中國經濟發展前景等議題

【08：41】【食品股】捷榮主席出售21%股權　引入中信旗下大昌行作為戰略投資者

【08：38】【資源股】洛鉬：剛果銅鈷礦混合礦項目完成土建施工　料於今年投產

【08：21】【業績｜公用股】中國鐵塔首季按年多賺15%　收入增長2.5%

【08：10】【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權　作價近260億元

【07：51】【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持

【07：45】【Morning精點】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣︱中移動據報有意競購香港寬頻

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接69億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿500億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20568點，跌82點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報56.2元，較港收市價低0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報364.97元，較港收市價低0.43元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.69元，較港收市價低1.11元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美大型金融股季績參差，儲局官員倡續加息，美股先挫後穩，道指跌10點，報33976點；標指升3點，報4154點；納指跌3點，報12153點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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