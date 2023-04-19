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【美國經濟】美銀CEO：低失業率支持美國將出現溫和衰退　消費者財政仍然穩健

宏觀解讀 08:58 2023/04/19

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【美國經濟】美銀CEO：低失業率支持美國將出現溫和衰退　消費者財政仍然穩健

美國銀行（美：BAC）行政總裁Brian Moynihan出席季度經濟電話會議時表示，美國經濟將出現溫和衰退，但消費者的財政狀況仍保持穩健。

「從刺激經濟措施規模，市民剩餘的金錢等可見，所有事情都指向美國會出現相對溫和的衰退，但我們看不到消費者有減慢活動的跡象，但商業消費者則較以往更審慎。」

美國未來3季的經濟將收縮0.5至1個百分點

Brian Moynihan稱，美銀研究團隊一直認為，經歷聯儲局連續9次加息後，美國經濟會出現溫和衰退。美銀預期，美國未來3季的經濟（年率化）將收縮0.5至1個百分點，而失業率低企及薪酬上升幅度放慢，有助防止經濟陷入深度衰退。

「通脹有回落跡象，但仍然存在，這將轉化為良好的經濟活動，相信經濟未來會出現溫和衰退。」

相關文章：【儲局官員】布拉德：現時不是預測出現經濟衰退的時候　聯儲局應繼續加息

相關文章：【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險

編輯：陳韻妍

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