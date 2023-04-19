▲ 【食品股】捷榮主席出售21%股權 引入中信旗下大昌行作為戰略投資者

捷榮國際 （02119） 公布，公司控股股東Hero Asia今日訂立買賣協議，向中信股份 （00267） 旗下大昌行食品國際出售公司合共1.5億股，相當於已發行股份約21%，總代價1.3億元，相當於每股約0.88元，較捷榮國際昨日收市價0.9元，折讓約2.2%。

出售完成後，大昌行成為公司的主要股東。大昌行有權提名2名人士委捷榮國際非執行董事。

Hero Asia由董事會主席、公司執行董事兼行政總裁黃達堂直接全資擁有。出售事項完成後，Hero Asia持股將由37%降至16%，等於黃達堂及其配偶持有公司股權由71.4%降至50.4%。

捷榮國際表示，通過出售事項引入大昌行作為戰略投資者，相信此舉旨在利用大昌行集團的競爭優勢，廣泛的業務網路及扎實的專業知識，加強及擴大集團在中國內地的業務基礎，從而提高集團的整體收入及盈利能力，為公司股東創造巨大價值。

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責任編輯︰梁浩碩