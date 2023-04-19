▲ 【資源股】洛鉬：剛果銅鈷礦混合礦項目完成土建施工 料於今年投產

洛陽鉬業 （03993） 宣布剛果（金）TFM銅鈷礦混合礦項目的進展，其基建剝離與土建施工任務圓滿完成，中區項目已實現短流程投料試車，東區工程進度按照里程碑進程順利推進。公司目預計將於2023年投產。

公司在剛果（金）當地時間4月18日，與剛果（金）國家 礦業公司（Gécamines）就TFM權益金問題達成共識，並指這是雙方坦誠溝通、 友好協商的結果，是在尊重歷史的前提下充分考慮雙方短期利益和長遠發展的「雙贏」。

公司與Gécamines將進一步加強合資夥伴關係，並將共同在新能源產業等領域拓展合作，致力於促進剛果（金）經濟發展和民生福祉，為中剛友好合作做出更大的貢獻。

公司指，該項目的順利推進，將進一步釋放TFM銅鈷礦產能，有利於進一步提高公司盈利能力，在強化公司主業、夯實公司國際礦業領先地位的同時，與已有項 目和待開發項目產生良好的協同效應，持續增強公司核心競爭力及盈利能力。

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編輯：姚卓然