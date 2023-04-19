  • 27°C
香港時間 : 2023419日 (週三) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】博斯蒂克：傾向於再加息一次　目前通脹仍高致無法考慮減息

股市 08:26 2023/04/19

分享：

分享：

【儲行官員】博斯蒂克：傾向於再加息一次　目前通脹仍高致無法考慮減息

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他傾向於再加息一次，然後將利率維持在5%以上一段時間，以遏制仍然過高的通脹。

博斯蒂克接受訪問時表示，在下一次升息後，應可後退一步來觀察政策對經濟的影響。「如果經濟數據如我所預期，我們將可以把利率在相當長一段時間內維持不變」。

他又認為，當利率處於該位置後，聯儲局的工作將是在今年餘下時間和明年持續監視經濟運行狀況。不過他卻指，目前通脹仍然過於強勁，無法考慮減息。

他還指出，儘管美聯儲經濟學家在3月的FOMC會議上警告說，今年較後時間可能會出現溫和收縮，但他預計經濟不會陷入衰退。同時，儘管銀行業近期出現的問題而預計將引發經濟衰退，但緊縮貨幣政策可能會持續下去。

博斯蒂克今年在貨幣政策上沒有投票權。

市場預期聯儲會在5月2至3日會議上將升息25基點至4.75%至5%，但因為要觀察物價壓力是否消退，聯儲局也可能暗示暫停加息。

相關文章：

【美國加息】耶倫：美國銀行界信貸緊縮　將否定儲局需要更多加息

【美國加息】摩通戴蒙：要準備好高利率維持更長時間　更多小型銀行或出現倒閉潮

【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局加息經過多番辯論　絕非輕率決定

編輯：姚卓然

美股 亞特蘭大 經濟衰退 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【資源股】洛鉬：剛果銅鈷礦混合礦項目完成土建施工　料於今年投產

下一篇文章

【業績｜公用股】中國鐵塔首季按年多賺15%　收入增長2.5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】金融股季績參差 道指先挫後穩 標指微升
【美股收市】金融股季績參差 道指先挫後穩 標指微升
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升2%
【螞蟻整改】螞蟻集團罰款額據報降至約50億元人民幣　阿里巴巴美股盤前升2%
【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指收市跌69點　阿里美股低港1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款