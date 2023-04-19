【儲局官員】博斯蒂克：傾向於再加息一次　目前通脹仍高致無法考慮減息

▲ 【儲行官員】博斯蒂克：傾向於再加息一次 目前通脹仍高致無法考慮減息

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他傾向於再加息一次，然後將利率維持在5%以上一段時間，以遏制仍然過高的通脹。

博斯蒂克接受訪問時表示，在下一次升息後，應可後退一步來觀察政策對經濟的影響。「如果經濟數據如我所預期，我們將可以把利率在相當長一段時間內維持不變」。

他又認為，當利率處於該位置後，聯儲局的工作將是在今年餘下時間和明年持續監視經濟運行狀況。不過他卻指，目前通脹仍然過於強勁，無法考慮減息。

他還指出，儘管美聯儲經濟學家在3月的FOMC會議上警告說，今年較後時間可能會出現溫和收縮，但他預計經濟不會陷入衰退。同時，儘管銀行業近期出現的問題而預計將引發經濟衰退，但緊縮貨幣政策可能會持續下去。

博斯蒂克今年在貨幣政策上沒有投票權。

市場預期聯儲會在5月2至3日會議上將升息25基點至4.75%至5%，但因為要觀察物價壓力是否消退，聯儲局也可能暗示暫停加息。

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編輯：姚卓然