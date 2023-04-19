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【業績｜公用股】中國鐵塔首季按年多賺15%　收入增長2.5%

股市 08:21 2023/04/19

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【業績｜公用股】中國鐵塔首季按年多賺15%　收入增長2.5%

中國鐵塔 （00788） 公布首季績業績。中國鐵塔第一季度歸屬於公司股東的利潤為25.1億元人民幣，按年增長15%。EBITDA為161.1億元人民幣，增長2.7%，EBITDA率為69.5%。

期內，公司營業收入為232億元人民幣，按年增長2.5%。受新的《商務定價協議》及《服務協議》影響，運營商業務收入205.3億元人民幣，下降1.1%。其中，塔類業務收入188.3億元人民幣，下降3%；室內分佈式天線系統業務收入為17億元人民幣，增長27.1%。

另外，智聯業務收入16.3億元人民幣，按年增長37.6%；能源業務收入9.5億元人民幣，增長47.8%。兩翼業務收入佔營業收入比重由去年同期的8.1%提升到11.1%。

【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高　收入972億創季度新高

【業績｜公用股】中國鐵塔去年多賺19.9%　增派末期息至3.232分人幣、周息率4.1厘（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

港股 中國鐵塔（00788）
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