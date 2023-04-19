▲ 【長和系】長和據報擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權 作價近260億元

長和 （00001） 據報將出售其意大利電訊網絡基設施組合的大部分股權予私募股權公司殷拓，作價30億歐元（約258.5億港元）。彭博引述知情人士報道指，長和正敲定將意大利子公司Wind Tre SpA的基礎設施資產分拆到一間新公司，並將60%股權售予殷拓。

Wind Tre的工會上月底稱公司計畫出售批發網絡資產六成股權予殷拓，沒有披露財務條款。

今年1月時曾有報道指，近年出售部分歐洲基礎設施資產的長和，一直在考慮分拆剩餘的意大利網絡資產，公司已與殷拓就潛在交易進行初步磋商。

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責任編輯︰梁浩碩