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【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持

股市 07:51 2023/04/19

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【恒大危機】恒大債務重組計劃據報獲多間金融機構支持

據《彭博》引述消息人士報道，Redwood Capital Management、Saba Capital Management、Ellington Management等機構支持中國恒大 （03333） 的債務重組計劃。

它們所屬的債權人小組持有恒大及其子公司景程發行的約20%和35%美元債。消息人士指，該小組中其他債權人包括Ashmore Group、Varde Partners、 King Street Capital Management。

Redwood，Saba和Ellington的代表拒絕置評，Ashmore，Davidson Kempner，Varde和King Street的代表也不予置評。恒大的一位代表暫未回覆置評請求。

恒大需要得到75%債權人的同意才能通過法庭程序實施重組計劃。在4月27日前同意方案的債權人可以拿到相當於未償債券本金0.25%的同意費。

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編輯：姚卓然

港股 債券 恒大 金融機構 中國恒大（03333）
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