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【NFLX業績】Netflix純利超預期惟新用戶增長未如理想　盤後300美元失而復得　次季續打擊密碼共享

股市 05:56 2023/04/19

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【Netflix業績】Netflix首季推出Murder Mystery第二季，純利超預期，次季續打擊密碼共享。

Netflix（美：NFLX）首季收入81.62億美元，按年增長3.7%，稍低於預期的81.8億美元，營業利潤率21%；純利13.05億美元，每股盈利跌18.3%至2.88美元，仍勝預期的2.86美元。Netflix預期，首季收入82.42億美元，按年增3.4%，營業利潤率19%，目標全年營業利潤率18%至20%，自由現金流保持超過35億美元。

Netflix盤後股價先跌後穩，一度跌穿300美元，低見299美元，其後回升至332美元，跌0.5%。

Netflix有超過1億個家庭共享帳戶

Netflix宣布，原於首季末推出的打擊密碼共享措施，將推遲至第二季推出。Netflix指，推遲打繫密共享意味會員數目增長及收入將於第三季下跌，而非第二季，因集團在國際市場推出相關措施後，看到用戶增長受到影響，但Netflix仍相信最終會為會員數目及業務帶來好結果。

Netflix表示，現時有超過1億個家庭共享帳戶，佔全球用戶的43%，這影響投資新內容的能力。Netflix於2月在新西蘭、加拿大、葡萄牙和西班牙打擊共享密碼，要求用戶設定主要使用位置，並准許兩個非同住用戶設立子帳號，但需額外繳費。

另外，自去年11月以來，Netflix推出了更便宜的包含廣告用戶方案，每月收費 6.99美元。Netflix行政總裁Ted Sarandos表示，未來將推出更多包含廣告的收看方案。分析認為，Netflix推新廣告收看方案及打擊用戶共享密碼，都是為了刺激利潤。

Netflix亞太區用戶增長最快

整體用戶數量方面，按年增長4.9%至2.33億個，按季增長175萬個，遜於預期的206萬個。用戶增長最快地區仍是亞太區，按季增長145.5萬個，到3947.8萬個，不過，按固定滙率計，平均每戶收入跌6%至8.03美元；歐洲中東及非洲增加64.4萬個，到7737.3萬個，平均每戶收入增1%至10.89美元；美國及加拿大僅增長10.2萬個，到7439.8萬個，但平均每戶收入增9%至16.18美元；而拉丁美洲淨減45萬個，到4124.9萬個，平均每戶收入增8%至8.6美元。

按地區分布，北美收入36.09億美元，增長7.7%；歐非中東收入25.18億美元，跌1.7%；拉丁美洲收入10.7億美元，增7.1%，亞太區收入9.34億美元，增1.8%。

Netflix指，不少受歡迎的節目均在新一季推出新內容，包括《Outer Banks（外灘探秘）》，《You（安眠書店）》，《Ginny & Georgia（母女姐妹花）》 及《Murder Mystery 2（猜猜猜誰是兇手 2）》。

相關文章：【NFLX】Netflix開始在四個國家打擊密碼共享　另設全新管理用戶頁面

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記者：譚志偉

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