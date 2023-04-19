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【免費活動】「領展可持續未來館」登陸樂富廣場 沉浸式視覺體驗+互動遊戲

理財智慧 09:26 2023/04/19

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全港首個札根社區商場、貼近民眾的可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」將於 4月 23 日（星期日）正式開放。首個期間限定展覽命名為「綠續開餐」，以日常飲食為主題，探索如何實踐低碳生活。


「領展可持續未來館」佔地約6,800平方呎的，市民可免費入場參觀。「領展可持續未來館」為一項非牟利項目，旨在社區推廣可持續發展的公眾教育，並推動不同持份者就可持續發展協作，透過深入淺出的介紹，把「大理想」化成眾多可以達到的「小目標」，為大家展示可行「貼地」路徑，如何在日常中實踐可持續的生活方式和營商模式，從而啟發公眾共同參與。

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青姐話
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【消費劵】WeChat Pay HK正式登陸百佳、屈臣氏、豐澤 一文看清各大商戶優惠，詳見【下一頁

展館分為展覽區、演講及工作坊區、以及零售區三大區域，每隔六個月圍繞不同的可持續發展議題，透過沉浸式視覺體驗、互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，啟發參觀者探索和實踐有助於社會可持續發展的「貼地」方法。

 


展館在設計上引入不少可持續發展的概念，當中包括：
• 循環再用部分冷氣系統冷凝排水，以灌溉館內植物；
• 採用獲國際認證的可持續發展地面物料及 LED 燈具，節省能源；
• 提供飲水機，鼓勵自備水樽；
• 定期進行碳排放審計，並進行碳抵消活動以達致碳中和。

 


領展超過六成商戶的業務與食物相關。首階段領展從「食」這個最貼近日常生活的課題，將首個期間限定展覽主題定為「綠續開餐」，涵蓋六大主題，即食物碳足跡、本地農業、食物絕種、廚餘問題、飲食走塑和食品科技，透過不同互動體驗，以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統，讓市民大眾以至旗下商戶一起探索低碳生活，學習如何從日常生活中作出改變，與領展攜手一起「去碳」世界。


領展與非牟利機構、社會企業、商戶、業務夥伴、公共機構及政府部門合作，定期就可持續食物系統相關主題，於展館內舉行各種適合不同年齡人士、或一家大小一同參加的工作坊、講座及活動，可免費網上報名參加。工作坊種類多元化，包括讓參加者親身體驗家居種植食材的樂趣，學習 DIY 自製魚菜共生系統，以創意升級再造廚餘，利用乾花、剩菜、咖啡渣等製作生活用品或藝術裝飾，以及透過VR劇場工作坊學習惜食文化。

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
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除了適合家庭及小童參與的活動外，展館亦與業界合作舉辦講座，向租戶及中小企等分享可持續發展的最新動態及實踐經驗。


展館內的「米仔站」由領展贊助，為惜食堂全港首間嶄新環保概念店，集零售、食物捐贈及支援服務、倡導惜食文化及推廣環保消費於一身。「米仔站」分為兩部分，一部分是陳列由企業和私人捐贈、包括部分快將過期但可安全食用的食物，讓惜食堂的受惠會員以米仔代幣，根據自己的需要免費選取所需食物。


另一部分則售賣一系列提倡可持續發展理念的產品，包括惜食堂「米仔產品」、本地種植的乾貨食材、環保清潔用品，以及本地藝術家手作，讓訪客選購。所有銷售收益扣除成本將用作營運惜食堂各項食物回收及援助項目。此外，店內亦會定期舉辦工作坊，普及惜食文化。

【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動 ，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍
 

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