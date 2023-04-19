▲ 【電力故障】港燈電力系統故障多處停電 歷時約48分鐘 港燈：正調查事故原因

港島區多處凌晨約12時49分出現停電，歷時48分鐘。港燈 （02638） 發言人於網址發公告承認，港燈供電系統發生故障，以致多處地區電力中斷，經緊急處理後，凌晨1時37分已全面恢復正常。港燈對事件引起不便，深感抱歉，公司正調查事故原因。

港燈股價則未有受停電影響，現報4.96元，跌0.2%。

港燈並提醒客戶，故障期間引致的電壓驟降，會影響部分電力較敏感的電力設備，例如電腦、升降機及冷氣系統等，在電壓恢復正常後，需要由負責有關設施的電力工程人員重新啟動，以恢復受影響設施的電力供應，客戶若有查詢，可聯絡港燈電話號碼25554999.

消防則表示，收到多宗被困升降機及警鐘誤鳴求助個案，現正處理，暫時未清楚個案數目和受影響範圍。

受事故影響，港島區交通燈亦一度失靈。

編輯：李勝君、宋佩恩

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