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【美元霸權】微笑理論大師：美元正加速失去儲備地位

宏觀解讀 22:31 2023/04/18

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提出「美元微笑理論（dollar smile theory）」的大摩前外滙大師、對沖基金Eurizon SLJ Capital策略師Stephen Jen表示，美元正在以比普遍接受的速度更快失去其儲備地位，因為許多分析師沒有考慮到去年滙率瘋狂變動。

據一份Jen有份參與的報告指，去年美元在全球儲備中的份額以10倍於過去20年的平均速度下滑，因為在俄羅斯入侵烏克蘭引發制裁之後，一些國家在尋找替代品，而在對匯率變動進行調整後，自2016年以來，美元已失去約11%的市場份額，這是自2008年以來相應數字的兩倍。該報告寫明，「2022年，美元作為儲備貨幣的市場份額遭受驚人的崩潰，大概是由於其對制裁的強硬使用」。

報告指，美國及其盟國對俄羅斯採取的異常行動，讓大型儲備國感到震驚，這些國家大多是來自所謂「Global South」（南半球）的新興經濟體，而美元現佔全球官方儲備總額約58%，已較2001年降15個百分點，但盡管如此，美元作為國際貨幣的作用不會很快受到挑戰，發展中國家還沒有能力從美元的交易中剝離出來，因為美元的金融市場規模大、流動性強、運作良好。

然而報告續指，這些條件的持續存在「並不是注定的」，可能會有一天，世界其他國家積極避免使用美元，「投資者需要認識到的是，雖然南半球無法完全避用美元，但大部分國家已不願意這樣做了」。

 

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【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險

編輯：胡學能

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