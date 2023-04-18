林建岳：貿發局對海外推廣　已聚焦宣傳整個大灣區

香港貿發局主席林建岳出席福布斯中國創投高峰論壇時表示，廣東省是改革開放的先行者、開拓者、引領者，推動了製造業、科技和高質服務業的發展，也開放了華南龐大的市場，成為GDP位居全國第一的省份。而香港則是中國最開放的國際金融中心，是國家聯通國際金融市場的主要通道和紐帶，在「一國兩制」的基礎下，具有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢。粵港兩地具有同根同源的歷史淵源，擁有命運與共的人文親情。

他進一步指，粵港澳大灣區建設，是習近平主席推動的重大國家戰略。香港融入大灣區，實際上是將一個700多萬人口的小型的外向經濟體，變成一個8,000多萬人口的大型經濟體。所以香港貿發局對海外推廣，已聚焦宣傳整個大灣區，以及區內9+2優勢互補，和協同效應帶來的機遇。

單是四個核心城市已有國際金融和商業、科技創新、智能製造、高端服務、文化交融以及休閒旅遊的優勢，再配合其他區內城市，機遇倍增。未來隨著更多的融合，「大灣區人」將會是令人嚮往的身份。他認為，香港與廣州作為大灣區的兩個重要核心城市，可進一步發揮協同效應。

首要的合作範圍，是香港作為國際金融和專業服務業中心，為兩地在不同產業領域的發展提供金融和專業服務支持。香港是全球最重要的國際金融中心之一，是連接中國內地市場和全球金融體系的國際門戶，也是最大的離岸人民幣中心，可為中國內地和全球各地的投資者與企業提供高流動性的龐大資金池及多元的投資渠道。無論是融資、併購或上市，廣東及內地其它城市的企業都可以利用香港的雙向平臺引進來、走出去。

在產業發展方面，廣東省近年來在創新驅動、產業升級、城市品質等方面取得了顯著成果，特別是在科技創新、醫療、智能製造、綠色經濟、生物醫藥等領域，帶動整個國家行業的發展。尤其是科技創新方面，不僅吸引了大量國內外企業和人才，而且孕育了一批具有全球競爭力的企業，同時也吸引了國際領先企業落戶。

香港的基礎研究優越，有5所世界百強大學，匯聚全球精英，加上香港完善的金融、法律體系和知識產權保護制度，有助將這些科研成果與大灣區強大的產業能量及龐大的市場相結合，幫助創新科技成果落地，再踏上國際舞臺。

我們應該聚焦這些朝陽行業，除了培養技術外，也須讓企業取得足夠的人才、資金及市場資源。香港可與廣東加深科研合作共享、創新資源、轉化成果、人員交流、發揮香港國際化優勢、強化統籌協調等，讓我們在大灣區9+2的框架下發揮所長，推動創新。在這方面，香港貿發局舉行的『亞洲醫療健康論壇』，就是通過配對，將科產學研及資金和市場結合起來，締造各種機遇。

「十四五」規劃確立香港為八個重點領域的發展中心，其中一個就是「中外文化藝術交流中心」 。香港是中西文化交匯的國際大都會，香港的影視娛樂業充滿活力，蜚聲國際，在亞洲特別是中國內地市場佔有不少份額；此外，國家廣電局批准的合拍電影申請中，超過八成為香港與內地合拍電影項目。而香港的藝術文化產業，也吸引了著名的巴塞爾藝術展(Art Basel)等全球知名的藝術盛事利用香港作爲跳板。

我希望，下一階段的大灣區建設，以建立『大灣區共同市場』為目標，在灣區內實行最開放的經貿政策，大力促進和拓展貨物、服務、資金、資訊及人員的『全流通』，加快大灣區與國際商界的合作。

編輯：梁巧恩