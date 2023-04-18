【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？

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【勒索軟件】全球勒索軟件攻擊趨勢上升 本港法律專業服務及物流業最易受攻擊
經歷疫情及政府派發電子消費券，愈來愈多市民願意試用電子支付，包括帳戶對帳戶 (A2A) 、電子錢包及 先買後付 (BNPL)。
金融科技服務技術公司FIS 旗下Worldpay發表年度《全球支付報告》， 檢視了40個市場現在與未來的支付趨勢。分析顯示，全球消費者追求更多選擇、便利及控制權，開始嘗試及使用各種替代支付方式 (APM)，例如 A2A、電子錢包及先買後付 (BNPL)。
報告亦預測， 到 2026 年，電子錢包在電子商務支付市場的佔比將上升至 37%，取代信用卡 (34%) 成為香港最多人使用的網上支付方式。而在香港推出的即時支付方案（快速支付系統，即轉數快）後，A2A 支付亦快速增長，2021年至 2022 年電子商務交易價值的升幅達 35%。A2A 支付於 2022 年在電子商務市場支付佔比的15%，預計於 2026 年上升至 18%。
信用卡地位仍然重要
FIS 旗下 Worldpay 的香港支付服務業務發展經理蘇鈞濠表示，信用卡仍然很重要，「信用卡有信貸額，不少人以信用卡綑綁電子錢包。」Payment Asia首席運營官鄧桂球提出，電子錢包是閉環式，而信用卡是較為開放。「全球有上億信用卡用戶，電子錢包仍需時發展。」
V Systems編碼解決方案行政總裁吳元凱也指出，電子錢包及信用卡是不同的市場，後者是信貸渠道，相信商戶及用戶也能分辨。「若信用卡變成輔助性質，相信銀行也未必再推。」
全球推動數字貨幣 香港不能缺席
吳元凱亦提到，A2A支付模式有發展潛力，尤其在跨境支付上，可更快更方便，但必須政府在背後支持及提倡。談到支付模式日多，蘇鈞濠相信競爭愈來愈大，不同平台也會推出優惠搶客，但鄧桂球指無可能出現零手續費。
政府近期亦在推動數碼港元的發展，鄧桂球指全球多個地區也在發展中央銀行數字貨幣 (Central Bank Digital Currency，CBDC)，但仍需時間。吳元凱相信CBDC不但是未來趨勢，更有助發展Web 3。而CBCD可直接在智能合約(Smart Contract) 中進行交易，而不需如電子錢包及轉數快般，要多做一層功夫。
根據《全球支付報告》，香港支付趨勢如下：
記者：梁巧恩
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