【電子支付】2026年電子錢包佔比將跑羸信用卡　消費者有更多選擇及控制權？

經歷疫情及政府派發電子消費券，愈來愈多市民願意試用電子支付，包括帳戶對帳戶 (A2A) 、電子錢包及 先買後付 (BNPL)。



金融科技服務技術公司FIS 旗下Worldpay發表年度《全球支付報告》， 檢視了40個市場現在與未來的支付趨勢。分析顯示，全球消費者追求更多選擇、便利及控制權，開始嘗試及使用各種替代支付方式 (APM)，例如 A2A、電子錢包及先買後付 (BNPL)。

報告亦預測， 到 2026 年，電子錢包在電子商務支付市場的佔比將上升至 37%，取代信用卡 (34%) 成為香港最多人使用的網上支付方式。而在香港推出的即時支付方案（快速支付系統，即轉數快）後，A2A 支付亦快速增長，2021年至 2022 年電子商務交易價值的升幅達 35%。A2A 支付於 2022 年在電子商務市場支付佔比的15%，預計於 2026 年上升至 18%。

▲ 相：蘇鈞濠(右)表示，信用卡的地佔不會被取代。左一為吳元凱，左二為鄧桂球。(梁巧恩攝)

信用卡地位仍然重要

FIS 旗下 Worldpay 的香港支付服務業務發展經理蘇鈞濠表示，信用卡仍然很重要，「信用卡有信貸額，不少人以信用卡綑綁電子錢包。」Payment Asia首席運營官鄧桂球提出，電子錢包是閉環式，而信用卡是較為開放。「全球有上億信用卡用戶，電子錢包仍需時發展。」



V Systems編碼解決方案行政總裁吳元凱也指出，電子錢包及信用卡是不同的市場，後者是信貸渠道，相信商戶及用戶也能分辨。「若信用卡變成輔助性質，相信銀行也未必再推。」



全球推動數字貨幣 香港不能缺席

吳元凱亦提到，A2A支付模式有發展潛力，尤其在跨境支付上，可更快更方便，但必須政府在背後支持及提倡。談到支付模式日多，蘇鈞濠相信競爭愈來愈大，不同平台也會推出優惠搶客，但鄧桂球指無可能出現零手續費。



政府近期亦在推動數碼港元的發展，鄧桂球指全球多個地區也在發展中央銀行數字貨幣 (Central Bank Digital Currency，CBDC)，但仍需時間。吳元凱相信CBDC不但是未來趨勢，更有助發展Web 3。而CBCD可直接在智能合約(Smart Contract) 中進行交易，而不需如電子錢包及轉數快般，要多做一層功夫。

根據《全球支付報告》，香港支付趨勢如下：

信用卡仍是香港主要的支付方式， 2022 年佔電子商務市場 41% 的份額，同時佔店內消費市場份額超過一半 (55%)。

預計到 2026 年，電子錢包 (37%) 有望取代信用卡 (34%)，成為最受歡迎的網上支付方式。

電子錢包亦是增長最快的店內消費支付方式，預計其店內消費交易價值將於 2022 年至 2026 年上升 71%。

隨著香港推行即時支付方案轉數快，A2A 支付嶄露頭角，電子商務交易價值從 2021 年至 2022 年的增幅達 35% 。

預計BNPL 的電子商務支付額將上升超過一倍 (156%)，從 2022 年的 2.58 億美元增加至 2026 年的 6.59 億美元。

香港的現金使用率大幅下降， 2022 年現金佔店內消費市場的份額為 10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡(19%)近半。

記者：梁巧恩



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