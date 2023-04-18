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【餐飲股】奈雪的茶首季同店銷售額轉正　全年目標開店600間

股市 21:06 2023/04/18

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【餐飲股】奈雪的茶首季同店銷售額轉正　全年目標開店600間

奈雪的茶  （02150） 公布首季運營情況，同店銷售額在春節後轉正；隨新品推出，客單價格按季增加10%至20%，集團有信心全年奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率維持20%以上。

奈雪的茶上季淨新增38間奈雪的茶茶飲店，關停9間奈雪的茶茶飲店，共經營1,106間奈雪的茶茶飲店。奈雪的茶認為年初起新店選址難度顯著降低，在確保選址質量及租金條件同時，上調全年開店目標至600間店，較去年開店299間高1倍，其中300間已簽約或接近簽約，故料開店節奏加快。

奈雪的茶提到，新冠疫情緩和後，線下消費顯著恢復，門店表現迅速好轉。儘管2、3月進入流感高發季節，門店運營並未受到影響，收入維持穩健。集團將持續優化成本管控，奈雪的茶茶飲店門店經營利潤率第二季亦內維持較好水平。

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【餐飲股】奈雪的茶第4季同店銷售額挫、受累高基數及疫情　對今年恢復感樂觀

【餐飲股】味千中國首季同店銷售按年增長18.5%　自2021年第三季後首錄增長

【業績｜餐飲股】九毛九升1%　按年少賺86%　末期息減至1仙

記者：宋佩恩

港股 餐飲 餐飲股 同店銷售 奈雪的茶（02150）
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